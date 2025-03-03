الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة العامة والانضباط المروري بشوارع المنصورة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجري اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم جولة ميدانية مفاجئة في مدينة المنصورة تفقد خلالها الحالة العامة بالشوارع والميادين لمتابعة اعمال النظافة ورفع القمامة والتأكد من حسن مستوي الخدمة المقدمة، كما تفقد المحافظ مدرسة ابن لقمان الإعدادية بشارع الجمهورية،  واستهدفت الجولة إلى التأكد من سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب.

التزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد 


شملت جولة المحافظ داخل المدرسة الفصول الدراسية، ومسرح المدرسة، والتقي بالطلاب والمعلمين،وأكد علي ضرورة التزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد والشكل الجمالي اللائق، مؤكدًا على أهمية حضور الطلاب إلى المدرسة كوسيلة للقضاء على الدروس الخصوصية.

 

أهمية التعليم النظامي

وأشار إلى أن علماء مصر تخرجوا من المدارس الحكومية،مما يعكس أهمية التعليم النظامي. 
ووجه المحافظ بضرورة توعية الطلاب بتاريخ محافظتهم ومعالمها الأثرية، مثل دار ابن لقمان وتاريخ معركة المنصورة التي انتصر فيها شعب المنصورة على الحملة الفرنسية، بالإضافة إلى أعلام الدقهلية وذلك من خلال الفيديوهات التي تم اعدادها بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام وتم التوجيه لمديرية التربية والتعليم بتعميمها علي المدارس ليتعرف تلاميذ وطلاب الدقهلية علي تاريخ محافظتهم وابناءها الاعلام في كافة المجالات علي سبيل المثال الشيخ الشعراوي وأم كلثوم وفاروق الباز ليكون هؤلاء الاعلام قدوة لهم.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة شرق المنصورة (صور)

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ضبط  احد التريسيكلات يتسبب في احداث الضوضاء


وخلال الجولة واثناء خروجه من المدرسة، ضبط محافظ الدقهلية احد التريسيكلات يتسبب في احداث الضوضاء بجوار المدرسة وعلي الفور وجه المحافظ، الادارة العامة للمرور باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمةحياله.

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