الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدًا معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بعد غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والذي يلعب حاليا في صفوف الخليج السعودي ينتظر قرار النادي الأهلي بعودته من جديد في الصيف القادم من أجل قيادة هجوم الفريق مشددا على أن اللاعب يضع قرار العودة إلى القلعة الحمراء في مقدمة أولوياته. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء القادم. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

موقف محمد شريف من العودة إلى الأهلي في الصيف

الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

أخبار الأهلي، أبرزها التشكيل الأقرب لمواجهة الطلائع ومفاجأة بن شرقي وأزمة أكرم توفيق

جلسة مرتقبة في الأهلي لحسم ملف تجديد أكرم توفيق

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة طلائع الجيش

كولر يدرس الدفع بأشرف بن شرقي أساسيا أمام الطلائع

الأهلي يستعيد أفشة عقب مباراة طلائع الجيش

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، إحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

أول تعليق من حماس على عملية حيفا

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان

السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

أول تعليق من الخارجية الصينية على مشادات ترامب وزيلينسكي

انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة غدًا، وخطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين تتصدر المشهد

منوعات

المزيد

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة سفوان بين خروج الرسول للقتال وهروب المشركين

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية