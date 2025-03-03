الإثنين 03 مارس 2025
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لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

عملية الطعن، فيتو
عملية الطعن، فيتو

عملية الطعن في حيفا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في مجمع تجاري في حيفا، التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة بجراح خطيرة، وثلاثة آخرين بجراح متفاوتة، ومقتل المنفذ.

عملية الطعن في حيفا تصدم الاحتلال الإسرائيلي

واعتبر الإعلام العبري والسياسيية الإسرائيليين عملية الطعن التي وقعت في حيفا أمر صادم، حيث قام بتنفيذ عملية الطعن شاب درزي، وخاصة أن الكيان يساند الدروز بقوة.

صورة منفذ عملية الطعن في حيفا بيترو شاهين، فيتو
صورة منفذ عملية الطعن في حيفا بيترو شاهين، فيتو


وأكد النشطاء أن منفذ عملية الطعن في حيفا هو الشاب بيترو شاهين، وهو درزي من مدينة شفا عمرو، ويحمل الجنسية الألمانية، وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة ستة آخرين، بينهم ثلاثة أصيبوا بجراح خطيرة.

وكشف الفيديو لحظة عملية الطعن في حيفا، ولحظة إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على منفذ العملية، معتقدة أنه مساعد المنفذ بسبب ملامحه، وأردته قتيلًا.

وأعلن جهاز إسعاف الاحتلال الإسرائيلي،  نجمة داوود الحمراء، عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرون بجروح، وكانت إصابة أحدهم حرجة، في هجوم طعن نفذ في محطة للحافلات في مدينة حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح في عملية طعن بحيفا

كما أشارت نجمة داوود إلى أن الحادث أسفر عن إصابة خمسة بجروح، واحد في حالة حرجة، وأوضحت أن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة، هم رجل وسيدة في الثلاثين من العمر تقريبا، وفتى يبلغ 15 عامًا، بينما الإصابة الرابعة متوسطة.


وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي: "إن منفذ الهجوم طعنا هو درزي من مدينة شفا عمرو في حيفا، أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.

يذكر أن عملية الطعن التي وقعت في حيفا هي أول حادث طعن يقع في إسرائيل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في 19 يناير 2025.

لحظة عملية الطعن، فيتو
لحظة عملية الطعن، فيتو


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن في حيفا شمال فلسطين، شاب درزي من عرب 48، وتحديدًا من مدينة شفا عمرو، ويبلغ الشاب 20 عامًا، ويدعى بيترو شاهين، ويحمل الجنسية الألمانية إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، ولا يوجد لديه سجل جنائي، ووقع الهجوم في محطة للحافلات والقطارات محطة "ليف هاميفراتز" المركزية في مدينة حيفا الساحلية، إحدى كبرى المدن المختلطة حيث يعيش فيها العرب واليهود.

أول حادث طعن بعد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وقالت مصادر عبرية: إن منفذ العملية طعن ركاب حافلة في المحطة المركزية ثم نزل وواصل العملية داخل المحطة قبل إطلاق النار عليه.

وأعلن جهاز نجمة داوود الحمراء في بيان لها "عن وفاة رجل يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا، ويقدمون الإسعافات لأربعة مصابين".

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قتلت منفذ هجوم حيفا، معلنة أنه مواطن إسرائيلي من عرب إسرائيل، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي الهجوم في وقت تعطل المفاوضات غير المباشرة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الكيان وحركة حماس، بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، السبت.

كما أعلن الكيان، أمس الأحد، عن تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، بعد تأجله لعملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

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