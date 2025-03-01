شرطة الاحتلال تعتقل مستوطنا إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المستوطن دانيال كي طوب من مستوطنة بتاح تكفا بتهمة تنفيذ مهام استخباراتية لصالح إيران مقابل مبالغ مالية.

اعتقال مستوطن بتهمة التجسس لصالح إيران



وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية في بيان صادر عنهما اليوم السبت: يواجه المتهم البالع من العمر 26 عاما تهمة التواصل مع عميل أجنبي لعدة أشهر، ونفذ مهام استخباراتية حساسة بناء على تعليماتها، ومن المقرر تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده اليوم الخميس في المحكمة المركزية باللد.

تصوير قواعد عسكرية إسرائيلية

وبحسب البيان تشمل المهام التي نفذها "كي طوب" رش عبارات جرافيتي في مناطق مختلفة من بتاح تكفا ورأس العين، بالإضافة إلى محاولته تصوير منزل رئيس جهاز الشاباك "رونين بار" وقواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما كشفت التحقيقات أنه عرض بشكل شخصي تصوير منزل وزير الجيش السابق بيني جانتس، لكن هذه المهمة لم تُنفذ في النهاية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان على علم بأنه يتواصل مع جهة إيرانية، حيث قام بإجراء بحث عبر الإنترنت وتتبع تقارير إعلامية حول هذا الموضوع، ومع ذلك، لم يتردد في تنفيذ التعليمات التي تلقاها، رغم معرفته بطبيعتها الخطيرة.

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