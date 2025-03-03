إيقاف حركة القطارات بحيفا عقب عملية الطعن

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية وصل إلى مكان عملية الطعن بحيفا لإجراء تقييم ميداني.

توقف حركة القطارات في حيفا

ومن جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن حركة القطارات توقفت في منطقة ليڤ همفراتس بحيفا عقب عملية الطعن.

وأفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسعف اليوم الاثنين، بأن شخصا قتل في عملية الطعن بحيفا.

6 مصابين في عملية طعن في حيفا

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن 6 مصابين سقطوا في عملية طعن بموقف حافلات قرب مجمع تجاري بحيفا.

ووقعت حادثة دهس في حيفا يوم الخميس الماضي، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 13 شخصًا أصيبوا بجروح في شمال إسرائيل بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، مشيرة إلى أنها تشتبه في "هجوم إرهابي".

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