الإثنين 03 مارس 2025
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سياسة

متخصص يكشف أهم الملفات المطروحة على القمة العربية الطارئة بالقاهرة

احمد فؤاد انور،فيتو
احمد فؤاد انور،فيتو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور،الخبير بالصراع العربى الإسرائيلى أستاذ الدراسات العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية: إن القمة العربية الطارئة المرتقبة تعد فرصة ذهبية للتصدى للمخططات الأمريكية الاسرائيلية فى المنطقة ، خاصة وأن هناك مؤشرات إيجابية تتمثل فى التحضير والإعداد الجيد للقمة العربية الأمر الذى يعكس الرغبة والإرادة العربية فى إخراج مواقف متبلورة تتجاوز حدود البيانات والشعارات والإدانة 

 

رؤية موحدة للرد على مخطط التهجير 

 

وأكد فى تصريح لفيتو أن وجود رؤية موحدة تتعلق بالرد على خطة التهجير ومقترح ترامب وكيف سيتم التعمير لقطاع غزة وفق جدول زمنى كل هذه الملفات بدأ بلوراتها من خلال المواقف المصرية، وتم اعتمادها من الدول الخليجية فى اجتماع السعودية، اضف إلى ذلك من سيدير غزة وضرورة الوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين حتى تستقر منطقة الشرق الأوسط 

 

إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار 

 

وواصل حديثه قائلا هذه الرؤية هناك إمكانية لتحقيقها فى ظل المسئولية التى يشعر بها المسئولين فى الدول العربية وليس رام الله فقط ، خاصة وأن إسرائيل تسعى لتهديد العديد من الدول العربية مثل لبنان واختراقها للحدود السورية،وبالتالى فهى تثبت كل يوم عدم احترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم الالتزام بوقف اطلاق النار.

 

وتابع يمكن للدول العربية الاستعانة بالدول دائمة العضوية بالأمم المتحدة الرافضة للنهج الإسرائيلى والأمريكى للضغط على إسرائيل. 

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القمة العربية إسرائيل قطاع غزة تعمير غزة الموقف المصري
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