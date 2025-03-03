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أخبار مصر

10 معلومات ترصد أهمية القمة العربية الطارئة بالقاهرة غدًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تستضيف مصر قمة عربية طارئة غدا الثلاثاء 4 مارس الجاري بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية. 

ونرصد أبرز المعلومات عن أهمية القمة العربية الطارئة كالتالي:

- تعد محطة محورية لتوحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية.

- طرح بديل عملي قابل للتنفيذ لمنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

- تجديد المطالبة بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

- تأكيد بالدور المصري والقطري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف المشهد المأساوي لقطاع غزة خلال الحرب على القطاع منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

- العمل على بلورة موقف عربي للتعامل مع كل التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية بدءا من وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على تنفيذ مراحله الثلاث حتى يصبح وقفا دائما لإطلاق النار.

- العمل على إعداد مرحلة إعادة الإعمار في غزة حيث تعد القمة العربية الطارئة حاسمة حيث تهدف إلى إعداد وتنسيق المواقف في ظل تطورات الأوضاع في غزة عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

- التأكيد على ضرورة استمرار تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة والبدء الفوري في تعمير وبناء قطاع غزة بالكامل.

- العمل على أن يكون هناك موقف عربي موحد وقوي ضد تهجير الفلسطينيين.

- القدرة على حماية القضية الفلسطينية من التصفية وتقديم بديل واقعي مقنع قابل للتنفيذ في مواجهة مخططات التهجير.

- الحفاظ على الأمن  القومي العربي ككل وأن الدفاع ليس فقط عن فلسطين وإنما عن العرب جميعا.

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القمة العربية الطارئة الشعب الفلسطيني غزة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة القدس الشرقية

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