خطة إسرائيلية لإخلاء رفح تتضمن إنشاء 15 مخيما على شاطئ بحر غزة

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على المخططات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة بريا.



إخلاء مدينة رفح الفلسطينية

ونقلت الصحيفة الأمريكية في تقريرها عن مسئول إسرائيلي قوله:" عملية التخطيط لإخلاء رفح الفلسطينية جارية ولم تتم بعد الموافقة على خطة نهائية".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في حديثه إلى صحيفة واشنطن بوست:" أن خطة الإخلاء الإسرائيلية تتضمن إنشاء 15 مخيما على شاطئ بحر غزة في كل منها 25 ألف خيمة".

ونوه المسؤول إلى أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي عارض مقترحا يسمح بانتقال النازحين من رفح الفلسطينية إلى شمال قطاع غزة.

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ويأتي ذلك في ظل استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات خطيرة من قبل الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية قوية في رفح بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر.

إسرائيل تهدد بمواصلة هجومها على رفح

وهدد نتنياهو بإن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة حماس في رفح.

وذكر نتنياهو على حسابه على تطبيق تيليجرام بأن "إسرائيل ستواصل القتال ويشمل هذا تحركا قويا في رفح أيضا بعد أن تسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

عملية برية إسرائيلية في رفح

جاءت هذه التصريحات فيما تستمر المفاوضات للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس الأربعاء في القاهرة وسط مخاوف من عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح.

ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها بريا.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية أدت وفق ما أعلن إلى تحرير رهينتين إسرائيليتين، لكنها خلفت حوالى مئة شهيد في الجانب الفلسطيني.

وفي السياق، أعلن مكتب نتنياهو، أن إسرائيل لم تتلق أي مقترحات جديدة من حركة حماس بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع، خلال المفاوضات التي جرت في القاهرة.

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