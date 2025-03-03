تراجع أسعار عدد من السيارات في السوق المصري.. هيوداني توسان تتصدر المشهد.. وتخفيضات متفاوتة لـ تيجو وشيري

تراجعت أسعار عدد من السيارات بشكل ملحوظ مع بداية شهر رمضان، حيث أخطر عدد من الوكلاء المحليين كافة الموزعين والتجار بتراجع أسعار السيارات الخاصة بهم خلال الشهر الجاري، فيما أبقى بعض الوكلاء على أسعار سياراتهم دون تغيير.

تراجع أسعار سيارات هيونداي

ونرصد خلال التقرير التالي عدد من ماركات السيارات السيارات التي شهدت تراجع خلال الشهر الجاري، حيث كانت البداية من سيارات هيونداي التي شهدت تراجع المعارض المصرية بعد إخطار الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي، كافة الموزعين والتجار بتراجع هيونداي توسان فيس ليفت موديل 2025 بقيمة مالية تصل نحو مائة ألف جنيه في السوق المصرية.

تراجع أسعار هيونداي توسان فيس ليفت

وجاءت أسعار سيارات هيونداي توسان فيس ليفت بعد تراجع أسعارها داخل السوق المحلية كالتالي:

Blaze - مليون و790 ألف جنيه بدلًا من مليون و890 ألف جنيه بتراجع 100 ألف جنيه.

Redline مليون و900 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه بانخفاض 100 ألف جنيه.

Night 2 مليون و100 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و230 ألف جنيه بانخفاض 130 ألف جنيه.

Black Diamond 2 مليون و250 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و400 ألف جنيه بانخفاض 150 ألف جنيه.

Nline 2 مليون و425 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و575 ألف جنيه بانخفاض 150 ألف جنيه.

أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025

وتراجعت أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025 في السوق المصرية، خلال شهر رمضان المبارك لتنضم لقوائم السيارات التي خفضت أسعارها خلال الشهر الجاري.

شيري تيجو 7

أسعار سيارات تيجو 7

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري كافة الوكيل والتجار بالتراجع الذي لحق بأسعار سيارات شيري في السوق المصري ونرصدها في التقرير التالي:

كمفورت بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه بتراجع 100 ألف جنيه.

تراجع كبير في أسعار السيارات شيري تيجو 8 برو

واستقبلت السيارات الصينية شيري، مطلع شهر رمضان المبارك، بتراجع كبير في أسعار السيارات شيري تيجو 8 برو بقيمة مائة الف جنيه، ومن المقرر العمل بالاسعار الجديدة.

أسعار سيارات شيري تيجو 8 برو خلال مارس الجاري

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شيري تيجو 8 بعد تراجع أسعارها وفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية وهي كالتالي:

-اول فئة كمفورت غيرمتوفرة وآخر سعر لها مليون و580 ألف جنيه.

-ثاني فئة لاكشري بسعر مليون و590 ألف جنيه بدلًا من مليون و690 ألف جنيه.

-ثالث فئة فلاج شيب بسعر مليون و690 ألف جنيه بدلًا من مليون و790 ألف جنيه.

لاكشري بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلًا من مليون و460 ألف جنيه بانخفاض 110 ألف جنيه.

تراجع أسعار سيارات VGV في السوق المحلية المصرية

وتراجعت أسعار سيارات VGV في السوق المحلية المصرية خلال شهر رمضان، بقيمة مالية تصل نحو 65 ألف جنيه وشملت سيارات VGV U70p موديلات 2025.

سيارات VGV

أسعار سيارات VGV

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات VGV لشهر مارس الجاري والتي تتضمن U70P كالتالي خلال عرض رمضان :

VGV U70P موديل 2025 فئة هاي لاين بسعر مليون و49 ألف و900 جنيه بدلًا من مليون و114 ألف و900 جنيه بخصم 65 ألف جنيه.

أسعار سيارات BYD F3 خلال مارس

تعد سيارات BYD الصينة واحدة من أهم السيارات الشعبية التي ظهرت في السوق المصري، خلال السنوات الماضية لتوفير قطع غيارها وخدمات ما بعد البيع التي جعلت السيارة اكثر انتشارًا.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية BYD، استمرار بيع المخزون من السيارات BYD F3، بالرغم من توقف إنتاجها محليا.

وجاءت أسعار سيارات BYD خلال شهر مارس الجاري كالآتي:

الفئة المانيوال 650 ألف جنيه.

الفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

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