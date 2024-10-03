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أسعار ومواصفات سيارات VGV U70 P

أسعار ومواصفات سيارات
أسعار ومواصفات سيارات VGV U70 P

طرحت سيارات  VGV الصينية موديلات 2025، بالسوق المصري اليوم الخميس، ومن المقرر فتح أبواب الحجوزات يوم  الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر.


أسعار سيارات VGV U70 P
 

وكشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية  الصينية أسعار ومواصفات سيارات  VGV U70 P موديلات 2025 وهي  كالتالي: 

يصل سعر الفئة الوحيدة مليون و84 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و74 ألفا و900 جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

 

مواصفات محرك VGV U70P الجديدة

 

زودت  السيارة  بمحرك 1500 سي سي كامة علوية مزدوجة 16 صباب مع نظام متغير لتوقيت فتح الصبابات والمحرك بقوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر ويتوفر لها ناقل حركة أوتوماتيك من  6 سرعات ستبترونيك. كما تعتمد علي تعليق أمامي ماكفرسون مستقل وبار التوائي داعم للتعليق وباور ستيرينج كهربائي. 

 
مواصفات وسائل أمان VGV U70P الجديدة
 

 وسائل الأمان في السيارة 4 ديسكات وفرامل ABS وEBD ونظام التحكم الالكتروني في الثبات ونظام التحكم في صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الاطارات ونظام التحكم في الجر ومكابح يد الكترونية وأوتو هولد وايرباج أمامي للسائق والراكب الأمامي وكاميرا رؤية خلفية ونظام عدم التحرك عند الضغط على بدالات الوقود والفرامل معًا وحساسات ركن خلفية ونظام حماية من الانقلاب ونظام القيادة بالطرق الزلقة وقفل للأبواب الخلفية للأطفال. 

 كما يتوفر لها حزام أمان بخاصية الشد المسبقة لمقعد السائق والراكب الأمامي وايموبليزر ومفتاح ريموت وهيكل السيارة عالي التحمل 360 درجة وجسم عالي الصلابة ومصفحة للمحرك. 

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