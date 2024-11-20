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اقتصاد

أسعار سيارات VGV U70 P بعد زيادات نوفمبر

سيارات
سيارات

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات VGV الصينية،  في مصر   اسعار  سيارات VGV U70 P موديل 2025  خلال شهر نوفمبر  بعد زيادة اسعارها. بقيمة مالية تصل نحو 15 الف جنيه.


أسعار سيارات VGV U70 P بعد زيادات نوفمبر
 

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية الصيني، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة لسيارات VGV U70 P موديلات 2025 في نوفمبر بمصر كالتالي: 
 

الفئة الوحيدة هاي لاين من السيارة بسعر مليون و99 ألف و900 جنيه بدلًا من مليون و84 ألف و900 جنيه بزيادة 15 الف جنيه. 

مواصفات محرك سيارات VGV U70P الجديدة
 

زودت السيارات بمحرك 1500 سي سي كامة علوية مزدوجة 16 صباب مع نظام متغير لتوقيت فتح الصبابات والمحرك بقوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر ويتوفر لها ناقل حركة أوتوماتيك من  6 سرعات ستبترونيك. كما تعتمد علي تعليق أمامي ماكفرسون مستقل وبار التوائي داعم للتعليق وباور ستيرينج كهربائي. 

أبعاد سيارات VGV U70P الجديدة
ويبلغ طول السيارة 4.825 مم وعرضها 1870 مم وارتفاعها 1.691 مم وقاعدة العجلات بطول 2.800 مم مع وزن السيارة الفارغ 1.565 كجم وارتفاع السيارة عن الأرض 20 سم وسعة الصندوق الخلفي حتى 1.800 لتر مع خزان وقود 55 لتر وتتسع السيارة لسبعة مقاعد وتعتمد على عجلات 18 بوصة. 

مواصفات وسائل أمان سيارات VGV U70P الجديدة
 

وتتضمن وسائل الأمان في السيارة 4 ديسكات وفرامل ABS وEBD ونظام التحكم الالكتروني في الثبات ونظام التحكم في صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الاطارات ونظام التحكم في الجر ومكابح يد الكترونية وأوتو هولد وايرباج أمامي للسائق والراكب الأمامي وكاميرا رؤية خلفية ونظام عدم التحرك عند الضغط على بدالات الوقود والفرامل معًا وحساسات ركن خلفية ونظام حماية من الانقلاب ونظام القيادة بالطرق الزلقة وقفل للأبواب الخلفية للأطفال.  كما يتوفر لها حزام أمان بخاصية الشد المسبقة لمقعد السائق والراكب الأمامي وايموبليزر ومفتاح ريموت وهيكل السيارة عالي التحمل 360 درجة وجسم عالي الصلابة ومصفحة للمحرك.

وفي ذات السياق المتصل علقت الشعبة العامة للسيارات، بالغرف التجارية علي الارتفاع المفاجئ في اسعار السيارات،متاثرة بوقف الاستيراد وتعثر دخول بعض السيارات مما تسبب في تعطش السوق المحلي للسيارات  وغياب بعض الموديلات وارتفاع الاخري لعدم توفيرها بالسوق المصري خلال الفترة الحالية.

أسباب إرتفاع أسعار السيارات 

وأوضحت الشعبة العامة للسيارات، بالغرف التجارية، أن في حالة توفير السيارات واستقرار  سعر العملة سيتم تراجع  أسعار السيارات بالسوق المصري. وتوفير احتياجات  السوق المحلي من السيارات التي يحتاجها المستهلك المحلي، لافته الي ان استيراد السيارات متوقف منذ منتصف مايو الماضي حتي تلك الآن، مما تسبب في ارتفاع مستمر في اسعار السيارات وغياب الاخري وعدم توفيرها بالسوق المحلي.

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