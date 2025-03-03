الإثنين 03 مارس 2025
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دين ودنيا

شاب: "أنا بحب واحدة وما اسمحش أن أختي تحب واحد"، وعلي جمعة ينصحه

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الذي يقدمه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية الأسبق، استكمل الحوار حول العلاقة بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن هذه العلاقة يتمثل فيها قوام البشرية، والاجتماع البشري أصله تلك العلاقة؛ ولذلك نظمها الله تنظيما دقيقا.

وتوجه أحد الشباب بسؤال: عاداتي وتقاليدي لا تسمح لي إن أختي تحب حد وهي صغيرة.. وفي نفس الوقت أنا أحب واحدة، وأنا لا أسمح أن يكون هناك أحد في حياة أختي وهي شابة.. ازاي أقدر أحمي نفسي وأختي من الغلط.. ولو أنا أخطأت فمش عايز ربنا يرده في أختي؟

 

الانتقال إلى الكتمان

 وأجاب الشيخ علي جمعة: هانرجع تاني ونقول: إذا كانت الحالة تستدعي الانتقال إلى الكتمان.. بس أنت مش عايز أختك تعمل هذه الصداقة، ولو قال لك أنا باحب أختك ولو سمحت أشرف علينا، هاترفض؟ إذا كنت هاترفض يبقى خلاص، أنت رفضت أننا ننتقل خطوة للأمام.. يبقى مفيش فايدة.. واللي ترضاه على نفسك ترضاه على غيرك، يبقى لا تحب ولا تتحب.

ولو عملت زي الأب اللي هايضرب بالشبشب، يبقى الكلام اللي بنقوله مش هايتطبق.. إذا كنت مصمم على هذا النموذج يبقى الحل في الكتمان.. لا تحب ولا تقبل الحب، ولا تقبل  أي حاجة.

 

الخطوبة إعلان لترتيب الزواج

 وتساءل شاب آخر: لو توافرت شروط العفاف والعلانية والإشراف، وإدراك الواقع.. هل هذه الفترة تعد فترة خطوبة؟

إزاي نفرق بين الحب والشهوة في العلاقات بين الشباب؟ علي جمعة يوضح

فتاة تسأل: لو البنت بتحب ولد وعايز يتحكم فيها.. تسمع كلامه؟ علي جمعة يجيب

وأجاب المفتي الأسبق: لا، لأن الخطوبة إعلان لترتيب الزواج.. لكن هذه مشاعر موجودة.. بتتبع هذا الأمر، نجد أغلب هذه المشاعر عند الاحتكاك تخبو.. لأننا نكتشف أن الصفات اللي عندها مش ملائمة لك.. والخطوبة فيها امتناع لتلك التجربة.. يعني ممنوع حد يخطبها تاني، لأننا نتهيأ للزواج.. وهذا نوع من أنواع التربية.. لأن 80% من الحالات بتنتهي، وتتغير المشاعر.

ونبه إلى أن من الشروط الرضا بقضاء الله.. يعني انت لا تطاردها، وهي لا تطاردك.

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برنامج نور الدين والدنيا العلاقة بين الرجل والمرأة الرضا بقضاء الله الأزهر الشريف الدكتور على جمعة الرجل والمرأة العلاقات بين الشباب برنامج نور الدين مفتى الجمهورية

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