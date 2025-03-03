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رياضة

مصطفى محمد: هدف منتخب مصر التتويج بأمم أفريقيا ومهاجم الأهلي مثلي الأعلى

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أكد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، أن هدف الفراعنة هو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير  المقبلين.

وقال مصطفى محمد عبر قناة بي إن سبورتس: "لا يوجد الآن منتخبات صغيرة أو ضعيفة داخل أفريقيا، سنلعب بطولة أمم أفريقيا في أرض محايد، والجهد المبذول والتوفيق هو من يفصل بين المنتخبات، دائمًا لا ننظر إلى الفرق التي ستواجهنا في المجموعة، بل لدينا هدف دائم وهو تحقيق اللقب، حتى إذا كان معنا أفضل المنتخبات في المجموعة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كل من جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

وأضاف: "الكل يعلم قيمة منتخب مصر في القارة الأفريقية، فنحن أكثر منتخب حقق اللقب، وأرى أن الأسماء الحالية في منتخب مصر قادرة على تحقيق العديد من الإنجازات، أعتقد أن منتخب مصر يملك فريقا مميزا، بمزيج من المحترفين واللاعبين المحليين في الدوري المصري، الجميع مستعد للقتال وبذل قصارى جهده من أجل تحقيق لقب أمم إفريقيا".

وعن المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب أمم أفريقيا 2025، قال مصطفى محمد: “هناك العديد من المنتخبات القوية مثل المغرب ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون، ولا ننسى منتخبات مثل كاب فيردي وجنوب إفريقيا”.

وعن مثله الأعلى في الملاعب، قال مهاجم منتخب مصر: "قدوتي في الملاعب عندما كنت طفلا؟ عماد متعب وأيضا عمرو زكي، كما شاهدت العديد من اللقطات لحسام حسن، عماد متعب كان لاعبي المفضل، وهناك محمد زيدان أيضا، كان لاعبا رائعا احترف في أوروبا وأثر كثيرا على أداء منتخب مصر، وعلى المستوى الأفريقي، كان ديديه دروجبا وصامويل إيتو على رأس قائمة اللاعبين الذين أحاول الاقتداء بهم".

وتابع: “تواجد محمد صلاح في منتخب مصر يساعدنا كثيرا لأن دفاع الخصم يركز عليه وهو ما يعطينا ثقة أكثر، مع مساعدة المدرب وباقي اللاعبين المميزين الآخرين، محمد صلاح لاعب عظيم يتمتع بعقلية رائعة، نشعر بالفخر بأننا نملك لاعبا بهذه العقلية، نحاول التعلم منه دائما”.

واختم تصريحاته، قائلا: "أتمنى التوفيق لعمر مرموش في خطوته الجديدة، وأتمنى ألا نضعه في المقارنات مع محمد صلاح، كلاهما يعيش مسيرته وأحلامه وطموحاته، ويلعب في فريق مختلف وظروف مختلفة".

وانتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 75 مليون يورو.

 

مشوار مصطفى محمد مع نانت الفرنسي

وشارك مصطفى محمد في 23 مباراة رفقة فريق نانت في مختلف المسابقات والبطولات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع آخر.

وارتبط  اسم مصطفى محمد بالرحيل عن صفوف نانت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خاصة مع قلة مشاركاته تحت قيادة أنطوان كومباريه مدرب الفريق. 

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