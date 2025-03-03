مياه الأقصر تعلن إنتهاء أعمال الإصلاح لخطيّ طرد الصرف الصحي بالحبيل

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بيانا رسميا أعلنت فيه عن إنتهاء أعمال الإصلاح لخطى طرد صرف صحي 1000مم وخط 700مم بمنطقة الحمزية بالحبيل بالأقصر وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة واللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالأقصر، حيث كانت قد إستمرت أعمال الإصلاح منذ يوم الأربعاء الماضي 26 فبراير.

إنتهاء أزمة المياه في الأقصر

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان ووفد وزارة الإسكان الذى ضم الدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، واللواء أمين شوقى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس يوسف حلمى رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ جنوب الصعيد بالهيئة، موقع العمل بمنطقة الحمزية بالحبيل بالأقصر لمتابعة أعمال الإصلاح الجارية.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أنه تم عودة ضخ مياه الشرب إلى منازل الأقصر بكامل طاقتها ولا يوجد أي منطقة أخرى بدون مياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.