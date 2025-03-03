الإثنين 03 مارس 2025
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وصول وفد من معهد بكين للتكنولوجيا إلي جامعة الأقصر لتعزيز التعاون الأكاديمي

زيارة وفد من معهد
زيارة وفد من معهد بكين للتكنولوجيا إلي جامعة الأقصر

استقبلت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم وفدًا من معهد بكين للتكنولوجيا برئاسة الدكتور ليو هاو، عميد كلية الحوكمة الدولية وكلية الإدارة،  والدكتور لونغ تنغ، عميد كلية هندسة الفضاء، وذلك بحضور الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك، بما يشمل برامج الشهادات المزدوجة، والتبادل الطلابي والأكاديمي، وإطلاق مشروعات بحثية مشتركة، إلى جانب توفير منح دراسية لتنمية القدرات في مجالات الحوكمة والإدارة.

كما تطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها التحول الرقمي، والتنمية المستدامة، والدراسات الصينية-المصرية، وإصلاح التعليم العالي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.

وأكدت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل أهمية هذه الشراكة في دعم رؤية جامعة الأقصر للانفتاح على التعاون الدولي، وتعزيز البحث العلمي في مجالات التكنولوجيا والحوكمة، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التحضير لاستقبال رئيس جامعة بكين للتكنولوجيا في أبريل المقبل، حيث من المنتظر مناقشة مزيد من آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي.

وتعكس هذه الزيارة الجهود المستمرة لجامعة الأقصر لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وترسيخ شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة عالميًا.

 

 

 

 

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