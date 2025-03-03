كيف تتخلص من رائحة الفم في نهار رمضان؟

التخلص من رائحة الفم الكريهة في نهار شهر رمضان، في شهر رمضان يشكو البعض من وجود رائحة كريهة في الفم أثناء ساعات الصيام نتيجة عدم تناول الطعام في ذلك الوقت وايضا نتيجة عدم الإهتمام بغسل الأسنان.

التخلص من رائحة الفم الكريهة في نهار شهر رمضان

وقد تحدث رائحة الفم الكريهة في نهار رمضان نتيجة أسباب متعددة:

١- سوء نظافة الفم: عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميًا في فترة السحور أو عدم استخدام خيط تنظيف الأسنان يوميا، يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

٢- تناول بعض الأطعمة أثناء وجبة الإفطار: يمكن لبعض الأطعمة التي يتم تناولها خلال وجبة الإفطار ان تسبب رائحة الفم الكريهة في نهار رمضان منها تناول الثوم والبصل النيئين يسببان رائحة الفم الكريهة.

٣- التدخين: التدخين ومضغ التبغ يمكن أن يسبب أمراض اللثة ويؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

٤- وجود عدوى في الفم: يمكن أن تسبب حالات الأسنان، مثل تسوس الأسنان، رائحة الفم الكريهة بحسب Verywell Health

٥- أمراض الأنف أو الحلق: تسبب حالات مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأنف إفرازات أنفية خلفية وتتسبب في الإصابة برائحة الفم الكريهة كما يمكن أن يؤدي التهاب اللوزتين أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة.

٦- جفاف الفم: قد يكون لديك الإنسان انخفاض في إفراز اللعاب بسبب اضطرابات الغدة اللعابية أو حالات طبية، مثل جفاف الفم، والذي قد يكون ناتج عن عدة عوامل مثل بعض الأدوية، والشيخوخة، واستخدام الكحول والتبغ، وعلاج السرطان.

كما ان النوم والفم مفتوح على مصراعيه يمكن أن يسبب أيضًا جفاف الفم ويؤدي إلى رائحة الفم الكريهة

٧- تناول الأدوية:

يمكن أن تسبب الأدوية مثل مضادات الهيستامين التي تستخدم لتخفيف الحساسية والأدوية التي تسبب التبول المتكرر مثل مدرات البول جفاف الفم وتؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

٨- ارتجاع أحماض المعدة المزمن

الحموضة المستمرة خلال شهر رمضان تسبب رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة

كيف يمكن التخلص من رائحة الفم الكريهة في شهر رمضان ؟

يعتبر تحديد السبب في رائحة الفم الكريهة طريقة للعلاج وإذا كان السبب غير معروف، يمكن اتباع هذه النصائح:

١- غسل الأسنان مرتين يوميًا مرة بعد وجبة الإفطار ومرة بعد السحور وقبل الفجر.

ويوصي أطباء الأسنان بغسل الأسنان مرتين يوميًا

٢- استخدم خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا: يزيل خيط تنظيف الأسنان جزيئات الطعام المحاصرة بين الأسنان.

رائحة الفم الكريهة

٣- تجنب تناول الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة

٤- يمكن الاعتماد على استخدام بعض أنواع الغسول المطهرة والمنعشة للفم أثناء فترات الإفطار

٥- إذا كان هناك التهاب في اللثة أو تسوس في الأسنان يجب علاجه.

طرق علاج بالمنزل لرائحة الفم الكريهة

البقدونس

البقدونس هو علاج شعبي شائع لرائحة الفم الكريهة وتشير رائحته المنعشة ومحتواه العالي من الكلوروفيل إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير مزيل للرائحة.

أظهرت الدراسات الموثوقة أن البقدونس يمكن أن يقاوم مركبات الكبريت الكريهة بشكل فعال.

لاستخدام البقدونس لعلاج رائحة الفم الكريهة، امضغ أوراقًا طازجة بعد كل وجبة

الماء

وأظهرت الأبحاث أن جفاف الفم غالبًا ما يسبب رائحة الفم الكريهة ويلعب اللعاب دورًا مهمًا جدًا في الحفاظ على نظافة الفم بدونه، تزدهر البكتيريا.

يجف الفم بشكل طبيعي أثناء النوم، ولهذا السبب تكون رائحة الفم أسوأ عادةً في الصباح.

تجنب جفاف الفم عن طريق الحفاظ على ترطيب جسمك وشرب الماء ويجب الحرص على تناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا في فترة بين الإفطار والسحور.

الزبادي

يحتوي الزبادي على بكتيريا صحية تسمى العصية اللبنية ويمكن لهذه البكتيريا الصحية أن تساعد في مكافحة البكتيريا السيئة في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الأمعاء.

وأظهرت الأبحاث أن الزبادي قد يساعد أيضًا في تقليل رائحة الفم الكريهة.

لاستخدام الزبادي لمحاربة رائحة الفم الكريهة، تناول حصة واحدة على الأقل يوميًا من اللبن الخالي من الدسم.

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