أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال والرضع، وطرق التخلص منها

تعد رائحة الفم الكريهة شائعة بين الأطفال والرضع، والتي يمكن أن تسببها العديد من المشكلات المختلفة.

بغض النظر عن السبب، هناك أشياء يمكن القيام بها لمعالجة رائحة الفم الكريهة لدى الطفل.

أسباب رائحة الفم الكريهة عن طريق الفم

فم الإنسان مليء بالبكتيريا، ويعتقد معظم الخبراء أن رائحة الفم الكريهة ناجمة عن منتجات التمثيل الغذائي للبكتيريا، مثل الكبريت والأحماض الدهنية المتطايرة والمواد الكيميائية الأخرى، مثل بوتريسين وكادافيرين، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

المصدر الرئيسي لهذه البكتيريا هو اللسان، وخاصة الألسنة المغلفة بكثافة، وتوجد هذه الجراثيم أيضًا بين الأسنان واللثة.

علاج رائحة الفم الكريهة بسبب الفم عند الأطفال

يمكن أن يساعد تنظيف اللسان بالفرشاة، وخاصة النصف الخلفي منه، في تقليل رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال، وهو علاج خالٍ من المخاطر يمكن تجربته في المنزل.

ويمكن لغسولات الفم، وخاصة تلك التي تحتوي على الزنك، أن تقلل أيضًا من رائحة الفم الكريهة.

كما يمكن أن تساعد زيارة طبيب الأسنان، بدءًا من سن 1، للتنظيف والفحوصات المنتظمة في منع ضعف صحة الأسنان وتسوس الأسنان، مما قد يساهم في رائحة الفم الكريهة.

أسباب رائحة الفم الكريهة الأنفية

يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية المزمن سببًا محتملًا لرائحة الفم الكريهة لدى الرضع، يعاني الأطفال المصابون بهذه الحالة دائمًا تقريبًا من علامات أو أعراض أخرى، مثل:

رشح الأنف لفترات طويلة

السعال

انسداد الأنف

ألم الوجه

بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود جسم غريب عالق في الأنف، مثل حبة أو قطعة من الطعام، أمر شائع في هذه الفئة العمرية، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة.

عندما تكون هذه هي الحالة، يعاني الطفل أيضًا من إفرازات كريهة الرائحة، وغالبًا ما تكون خضراء، من الأنف، غالبًا من فتحة أنف واحدة فقط، وفي هذه الحالات، قد تكون الرائحة ملحوظة وتزداد سوءًا بسرعة.

علاج رائحة الفم الكريهة الأنفية

إذا كان الرضيع يعاني من التهاب الجيوب الأنفية وأن المرض بدأ حديثًا، فيمكن محاولة الانتظار حتى ينتهي، وقد يساعد شرب الطفل لكميات كبيرة من الماء وتنظيف أنفه في تسريع الأمور.

ولكن إذا جرب هذه الطرق دون جدوى، فيمكن استشر طبيب الأطفال، وفي بعض الأحيان قد يكون المضاد الحيوي ضروريًا لعلاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

أسباب الجهاز الهضمي لرائحة الفم الكريهة

أسباب الجهاز الهضمي لرائحة الفم الكريهة عند الأطفال الصغار ليست شائعة مثل الأسباب الأخرى، ولكن يجب أخذها في الاعتبار عند وجود شكاوى أخرى في الجهاز الهضمي.

إذا كان الطفل يعاني من رائحة الفم الكريهة المزمنة بالإضافة إلى آلام البطن والغثيان والقيء أو حرقة المعدة، فإن مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) هو السبب المحتمل، وفي هذه الحالة، يرتجع حمض المعدة (ينتقل لأعلى) إلى المريء، وغالبًا إلى الحلق أو الفم، وفي بعض الحالات، خارج الفم.

قد يكون الآباء أكثر دراية بمرض الارتجاع المعدي المريئي كمشكلة تصيب الرضع، لكنه قد يحدث أيضًا في سنوات الطفولة المبكرة.

عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، وهي نوع من البكتيريا التي يمكن أن تصيب المعدة وتسبب أحيانًا أعراضًا غير سارة، هي مرض آخر يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة، وعادةً ما يحدث هذا بالتزامن مع شكاوى الجهاز الهضمي الواضحة الأخرى، مثل آلام البطن والغثيان والقيء أو التجشؤ.

عدوى بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري التي تسبب الأعراض أكثر شيوعًا عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، ولكن يمكن رؤيتها أحيانًا عند الأطفال الصغار أيضًا.

علاج رائحة الفم الكريهة بسبب الجهاز الهضمي

تتطلب هذه المشكلات عادةً العلاج من قبل الطبيب، وغالبًا ما يتم وصف الأدوية لهذه الحالة، ولكن قد يحتاج الطفل إلى مزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان مرض الارتجاع المعدي المريئي أو جرثومة المعدة هو سبب المشكلة.

إذا كان الطفل يعاني من أعراض الجهاز الهضمي المتكررة أو المزمنة إلى جانب رائحة الفم الكريهة، فيجب التحدث إلى طبيب الأطفال.

أسباب أخرى لرائحة الفم الكريهة

الأطفال الذين يتنفسون من أفواههم أثناء النوم لديهم فرصة أكبر للإصابة برائحة الفم الكريهة مقارنة بالأطفال الذين لا يتنفسون من أفواههم.

يمكن أن يؤدي التنفس من الفم إلى جفاف الغشاء المخاطي للفم، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق اللعاب، وينتج عن هذا إطلاق البكتيريا ذات الرائحة الكريهة في الفم، كما إذا شرب الطفل أي شيء غير الماء من زجاجة أو كوب شرب أثناء الليل، فقد يؤدي هذا إلى تفاقم المشكلة.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطفال يتنفسون من خلال الفم فقط، بدءًا من احتقان الأنف الناجم عن الحساسية إلى اللحمية الكبيرة التي تسد مجرى الهواء لديهم.

علاج رائحة الفم الكريهة لدي الأطفال

اغسل أسنان الطفل قبل النوم مباشرة، ثم أعطه الماء فقط (أو حليب الثدي إذا كان لا يزال يرضع في الليل) حتى الصباح.

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