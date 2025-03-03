الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

الهجرة غير الشرعية تهد اتفاق التأشيرة بين المغرب وألبانيا

احتجاجات،فيتو
احتجاجات،فيتو

أفاد موقع "هسبريس" بأن تزايد الهجرة غير الشرعية قد يشكل عقبة أمام القرار المرتقب لإلغاء نظام التأشيرة بين المغرب وألبانيا.

تحول الأنظار إلى منطقة البلقان

ويأتي ذلك في ظل تحول الأنظار إلى منطقة البلقان، التي أصبحت طريقا جديدا للهجرة السرية، بدلا عن الوجهة التركية التقليدية.

وأوضح الموقع أنه مع توقيع المغرب وألبانيا على اتفاقية لإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات، أصبحت منطقة البلقان محط اهتمام كمسار عالمي للهجرة غير الشرعية، مما يفتح المجال أمام ألبانيا لتصبح بديلا عن تركيا كوجهة رئيسية.

وفي عام 2023، كشفت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية عن ترحيل 124.441 مهاجرا غير نظامي خلال عام 2022.

كما أكدت المديرية منع 280.206 مهاجر غير نظامي من دخول البلاد، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم قد ارتفع بنسبة 161% مقارنة بعام 2012.

 

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