ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أعلنت ألبانيا، اليوم السبت، عن حظر تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة لمدة عام؛ بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما ؛ مما أثار مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.‭‭

حظر تطبيق تيك توك في ألبانيا

ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن رئيس الوزراء إيدي راما بعد اجتماعه مع مجموعات للآباء والمعلمين من جميع أنحاء البلاد قال إن الحظر، وهو جزء من خطة أوسع لجعل المدارس أكثر أمانا، سيدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.

وأضاف راما: "لمدة عام واحد، سنغلقه تماما أمام الجميع، لن يكون هناك تيك توك في ألبانيا".

أوروبا تفرض قيودا على استخدام وسائل التواصل للأطفال

وفرضت العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا قيودا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.

وفي واحدة من أكثر اللوائح صرامة في العالم التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وافقت أستراليا في نوفمبر الماضي على حظر كامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما.

وألقى راما باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتيك توك على وجه الخصوص، في تأجيج العنف بين الشباب داخل وخارج المدارس.

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