مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان

يتساءل الملايين عن مواعيد عمل البنك الاهلي في رمضان 2025.

وقد حدد البنك المركزي مواعيد عمل البنوك في رمضان 2025 وذلك لكل البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري مواعيد البنوك خلال شهر رمضان في كافة فروع البنوك العاملة في مصر ومنها مواعيد عمل البنك الاهلي.

وقال البنك في بيان له إن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون كما يلي في البنك الاهلي.

بالنسبة للموظفين:

من الساعة التاسعة صباحًا إلي الساعة الثانية بعد الظهر.



بالنسبة إلى الجمهور:

من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

أوضح مسئولو البنك الأهلي خصائص فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية.

وتضمنت قائمة استخدامات فيزا المشتريات بالعملة الأجنبية لعملاء البنك الأهلي ما يلي:

الحد الأقصى لمبلغ الحركة الواحدة في المشتريات بالعملة الأجنبية هو الحد الائتماني للبطاقة كاملًا بما لا يزيد عن المحددات أعلاه لكل بطاقة.

في حال امتلاك أكثر من بطاقة ائتمانية للبنك الأهلي المصري فإن الحد الأقصى الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملة الاجنبية لكافة بطاقات العميل الائتمانية هو الحد الأقصى الشهري لأعلى منتج بحوزته.

حدود الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات تخضع للحد الائتماني للبطاقة أو المحددات أعلاه أيهما أقل.

يتم ايقاف استخدام البطاقات المصدرة من البنك الأهلي عند بعض المتاجر من فئات معينة على سبيل المثال حركات شحن المحافظ الإلكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات وذلك بهدف استمرار البنك بإتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدي وفقا والمحددات أعلاه.

تتضمن المحددات أعلاه % 5 عمولة استخدام بالعملة الأجنبية.

يتم احتساب كافة المعاملات التي يتم إجراؤها باستخدام خاصية تحويل العملة الديناميكي (Dynamic Currency Conversion) ضمن محددات استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية، وبالتالي يتم احتساب عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على كافة تلك المعاملات.

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