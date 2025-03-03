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مرحلة تكسير العظام بدوري أبطال أوروبا.. مواجهات صعبة بدور ثمن النهائي.. أتلتيكو مدريد يصطدم بعقدة تاريخية أمام الريال.. وبايرن ميونخ يسعي لكسر هيمنة ليفركوزن.. ولقاء ناري بين سان جيرمان وليفربول

ريال مدريد وأتلتيكو
ريال مدريد وأتلتيكو

دوري أبطال أوروبا، تشهد مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء، مباريات من العيار الثقيل حيث تلتقي الفرق التي احتلت المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، مع الفرق الثمانية التي تأهلت من الملحق المؤهل لدور 16.

ويحتضن ملعب البرنابيو، غدا الثلاثاء ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد صعد لدور 16 من دوري الأبطال بعدما احتل المركز الخامس في مرحلة الدوري، فيما احتاج الريال لتخطي عقبة مانشستر سيتي في الملحق، بعدما فشل في التواجد في المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري.

 

والتقى ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي دوري أبطال أوروبا، عامي 2014 و2016، وهما اثنتان من 4 مواجهات في مرحلة الإقصاء بين 2014 و2017.

والآن، بعد مرور 8 أعوام، سيتعين على هذين المنافسين المألوفين مرة أخرى، تحديد مصير كل منهما في دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد يواجه عقدة أمام الريال 

ويتعين على أتلتيكو، التغلب على عبء التاريخ ضد ريال مدريد، حيث خسر المباراة النهائية مرتين أمام الريال، ولم يفز إلا بثلاث من أصل 10 مواجهات أمام الريال في المسابقات الأوروبية، تعادل في مباراتين وخسر 5 مواجهات.

كما يلتقي غدا الثلاثاء أستون فيلا الإنجليزي مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي، ويحل ليل الفرنسي ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي آيندهوفن الهولندي مع ضيفه آرسنال الإنجليزي.

 

بايرن ميونخ وليفركوزن أبرز مواجهات الأربعاء

 

وتعد المواجهة التي تجمع بايرن ميونخ بضيفه باير ليفركوزن، واحدة من أبرز مواجهات يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبرى في ألمانيا، لأنها تجمع بين ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني، وبايرن ميونخ، متصدر جدول الترتيب الحالي.

وفشل بايرن ميونخ في الفوز على ليفركوزن في آخر 6 مباريات، منذ تولي تشابي ألونسو، تدريب الفريق في 2022.

ويتطلع بايرن لإنهاء هذا الاتجاه وتحقيق الفوز على ليفركوزن، والتقدم خطوة أخرى نحو الوصول للمباراة النهائية التي ستقام على ملعبه يوم 31 مايو المقبل.

وكانت آخر مرة تنافس فيها فريقان ألمانيان في دوري أبطال أوروبا، توج بايرن باللقب بعد فوزه على دورتموند 2-1 في نهائي 2013 على ملعب ويمبلي.

 

 

باريس سان جيرمان ضد ليفربول

 

كما تعد مباراة باريس سان جيرمان وضيفه ليفربول، من اللقاءات التي لاتقل أهمية عن  ديربي مدريد وديربي ألمانيا.

وكان فوز باريس 10-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالملحق المؤهل لدور 16 على بريست، بمثابة رسالة للمنافسين، بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير تماما في مرحلة الأدوار الإقصائية من البطولة، ولكن يتعين عليه أن يعبر عقبة ليفربول، الذي تصدر مرحلة الدوري، وكان أفضل الفرق في تلك المرحلة.

ولعب ليفربول 8 مباريات في هذه النسخة من البطولة، حيث فاز في 7 مباريات وخسر في مباراة، ولكن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، يعتقد أن فريقه يمكنه إلحاق خسارة أخرى بليفربول.

 

كما يلتقي يوم الأربعاء، فينورد الهولندي مع إنتر ميلان الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي مع برشلونة الإسباني بالدور ذاته.

 

 

جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أستون فيلا
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

 

أيندهوفن ضد آرسنال
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند ضد ليل
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

فينورد ضد إنتر ميلان
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

 

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد ليفربول
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بنفيكا ضد برشلونة
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

 

 

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