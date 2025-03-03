خطة وأماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء بغرب المنصورة في الدقهلية

تشهد أماكن متفرقة بحي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية فصل التيار الكهربائى بسبب إجراء الصيانة وتأثر عدد من الاماكن بنطاق الحى.

وجاء ذلك تنفيذا" لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء.

خطة انقطاع الكهرباء في غرب المنصورة

وفى هذا الشأن أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 8 صباحا " حتى الساعة 12 ظهرا" وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين وحتي الخميس في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

أماكن انقطاع الكهرباء يوم الإثنين

شارع محمود شــاهين.

أماكن انقطاع الكهرباء يوم الثلاثاء

شارع عبد السلام عارف ـــ شارع شفيقة نصر ـــ شارع جلال الدين.

أماكن انقطاع الكهرباء يوم الأربعاء

شارع محمود شاهين بجوار كلية التربية النوعية.

أماكن انقطاع الكهرباء يوم الخميس

شارع عبد السلام عارف.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان اتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

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