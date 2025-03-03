برشلونة يضع شرطا لعودة نيمار

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة وضع شرطا أوليا من أجل التفكير في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، إلى البلوجرانا بعدما أثيرت أنباء عن عودة نيمار إلى "سبوتيفاي كامب نو" مؤخرا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "وضع برشلونة شرطًا مبدئيًا للنظر في التعاقد المحتمل مع نيمار، يتمثل في استعادة اللاعب لأفضل مستوى له مع سانتوس الذي انضم إليه منذ شهر، بعد تجربته المخيبة مع الهلال السعودي.



وأوضحت إدارة برشلونة الأمر لنيمار بعبارات صريحة: "سجل 15 هدفًا مع سانتوس أولًا، وبعدها سنفكر في ضمك"، أي أن اللاعب بحاجة لإثبات عودته إلى مستواه السابق بعد الإصابة.

من جهته، أكد والد نيمار، الذي لا يزال مدير أعماله والمسؤول عن عقوده الإعلانية، أن مستقبل نجله مرتبط بالبقاء في سانتوس لما بعد 30 يونيو المقبل، موعد انتهاء عقده الحالي.

وفي الوقت ذاته، سرب المقربون من نيمار رغبته في العودة إلى برشلونة، النادي الذي عاش معه أفضل فترات نضجه الكروي، لرأب الصدع الذي حدث بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان.

أسباب رغبة نيمار في العودة لبرشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سببين رئيسيين وراء رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة؛ الأول شخصي، حيث يشعر بأن كبرياءه قد تأذى بسبب كل ما قيل عنه في السنوات الأخيرة ويريد أن يثبت للجميع أنه لم ينتهِ بعد، وأنه لا يزال قادرًا على التألق في أحد أكبر الأندية بالعالم، خاصة مع برشلونة الساعي للمنافسة على جميع الألقاب.

أما السبب الثاني، فهو رغبته في التحضير بشكل مثالي لكأس العالم 2026، التي ستكون آخر فرصة له للفوز باللقب مع البرازيل، حيث سيبلغ حينها 34 عامًا.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة لم يحسم موقفه بشأن ضم نيمار حتى الآن، حيث ينتظر لمعرفة مستواه مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

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