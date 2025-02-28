نيمار يكشف كواليس رفضه ريال مدريد وجلسته مع بيب جوارديولا فجرًا

استعاد النجم البرازيلي نيمار جونيور، البالغ من العمر 33 عامًا، تفاصيل انتقاله إلى النادي الكتالوني في عام 2013، وذلك سط الشائعات التي تربطه بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف.

وكشف نيمار جونيور عن العرض المغري الذي تلقاه من نادي ريال مدريد، والذي كاد أن يغير مسار مسيرته بسبب العرض المالي المغري.

وخلال ظهوره في برنامج “بودباه”، أحد أشهر البرامج في البرازيل، تحدث نيمار عن محطات هامة في مشواره الكروي، من بينها انتقاله إلى برشلونة والمحاولات التي قام بها ريال مدريد لضمّه.

تصريحات نيمار عن رفض عرض ريال مدريد

وقال نيمار: “العرض الذي تلقيته من ريال مدريد كان أشبه بشيك مفتوح، أخبروني أنني يمكنني الحصول على أي شيء أريده، لكنني كنت أعشق برشلونة من كل قلبي”.

وأضاف: “كنت سأحصل على ثلاثة أضعاف الراتب الذي عرضوه عليّ هناك، فلورنتينو بيريز كان يحبني كثيرًا، لكنني فضلت اللعب مع ميسي، خاصة بعدما شاهدت رونالدينيو يتألق في برشلونة”.

كما كشف نيمار عن محاولات بيب جوارديولا لضمه إلى صفوف بايرن ميونخ، قائلًا: “كنت قريبًا جدًا من الانضمام إلى بايرن ميونيخ بسبب جوارديولا، بعد فوزي بجائزة بوشكاش، تلقيت اتصالًا من والدي في الثانية صباحًا، طلب مني فتح الباب، وكنت حينها بملابسي الداخلية، لأجد أمامي والدي، وبيب جوارديولا، ومترجم”.

وواصل: “قال لي بيب: (أريدك معي، بغض النظر عن النادي الذي سأنتقل إليه، سأجعلك أفضل لاعب في العالم)، وعرض عليّ خطة لعب على ورقة وأراني مقاطع فيديو حول كيفية استغلال إمكانياتي”.

وأكمل نيمار: “واصل بيب حديثه (إذا لم تسجل 60 هدفًا في الموسم، فسأغير اسمي)، سألته عن هوية النادي الذي يريد ضمي إليه، فأجاب: (لا أستطيع الكشف عنه الآن)، لكنني أقنعته في النهاية، فأخبرني أنه سيكون بايرن ميونخ”.

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