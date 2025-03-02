برشلونة يضرب سوسيداد برباعية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني

برشلونة ضد ريال سوسيداد، فاز فريق برشلونة على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “مونتجويك” ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

جاءت رباعية برشلونة عن طريق جيرارد مارتن في الدقيقة 25، كاسادو في الدقيقة 29، رونالد أراوخو في الدقيقة 55 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 59.

جدير بالذكر أن أرتيز إيلوستوندو لاعب ريال سوسيداد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 16.

تشكيل برشلونة ضد ريال سوسيداد

وبدأ برشلونة المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن

في خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - داني أولمو

في خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

موقف برشلونة وريال سوسيداد



بهذه النتيجة يصعد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 34 نقطة.

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