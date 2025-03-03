الإثنين 03 مارس 2025
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جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي للحياة (صور)

جامعة القناة تنظم
جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي للحياة

نظّمت جامعة قناة السويس، ورشة عمل متميزة بالتعاون مع المعهد البريطاني للغات والكمبيوتر بالإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة. 
 

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المشرفون على ورشة العمل 

جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، ومي أحمد جوده مدير المعهد البريطاني. 

 

جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو

أبرز محاور ورشة العمل 

وقدّم الورشة الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية بجامعة قناة السويس، الذي تناول خلالها عدة محاور أساسية، من بينها: مفاهيم الحياة المختلفة وطرق التفكير، أهمية الابتعاد عن التشاؤم واليأس، تحديد الأهداف والتخطيط الاستراتيجي، الفرق بين الناجحين والفاشلين، تحمل المسؤولية الاجتماعية، والتفرقة بين الكفاءة والفاعلية والتقدم والتغيير، وذلك من خلال استعراض نماذج وقصص حياتية ملهمة.

جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو

وفي نهاية الورشة تم تسليم شهادات تقدير ل 40 متدربين.

 

جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو
جانب من فعاليات الورشة،فيتو

يأتي هذا التعاون بين جامعة قناة السويس والمعهد البريطاني للغات والكمبيوتر حرص القطاع على تقديم برامج وفعاليات تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب والمجتمع الجامعي في مختلف المجالات.
 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس التخطيط الاستراتيجي الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الاسماعيلية

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