الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تعرف طلاب المدارس بالذكاء الاصطناعي والاستزراع السمكي (صور)

جامعة القناة تعرف
جامعة القناة تعرف طلاب المدارس بالذكاء الاصطناعي

نظّمت جامعة قناة السويس زيارة مدرسية لطلاب مدرستي الطائف الرسمية للغات ومدرسة الفاروق عمر إلى الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ومعهد الاستزراع السمكي، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.  

جامعة القناة تنظم ندوة لطلاب مدارس الإسماعيلية حول صحة الفم والأسنان (صور)

جامعة القناة تكرم أبطال منافسات مصارعة الذراعين (صور)

تنمية فكرة طلاب المدارس 

و جاءت الزيارة بإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن هذه الزيارات تسهم في تنمية الفكر العلمي للطلاب وتعريفهم بأحدث التقنيات، وتعزيز وعيهم البيئي، وربطهم بمجالات تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والاستدامة.  

 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

المشرفون على اقامة الفعاليات 

و تمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد التابعي، عميد معهد الاستزراع السمكي، حيث أكد كلاهما أن الجامعة تحرص على إطلاع الطلاب على التخصصات العلمية المختلفة وتعريفهم بدورها في التنمية.

وكان الدكتور تامر نبيل عميد الكلية في استقبال الطلاب فيما قدمت الدكتورة سيمون جمال إبراهيم، المعيدة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، والتي عُقدت بمبنى الميكاترونك، وتناولت شكل العالم بحلول عام 2050، وما يجب فعله لمواكبة التكنولوجيا. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

بالإضافة إلى الوظائف التي ستظهر بفضل الذكاء الاصطناعي وتلك التي ستختفي بسببه، وتأثيره على منظومة التعليم، إلى جانب مميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد للروبوتات في الحياة اليومية. وقد أثارت المحاضرة اهتمام الطلاب الذين أبدوا تفاعلًا كبيرًا عبر طرح العديد من الأسئلة حول مستقبل التكنولوجيا والفرص المتاحة في هذا المجال. 
 وانتقل الطلاب بعد ذلك إلى معهد الاستزراع السمكي، حيث استقبلتهم الدكتورة مرفت علي محمد، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي قدمت لهم ندوة تفصيلية حول أنواع الأسماك المختلفة وأهمية الاستزراع السمكي.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

زيارة الوحدات الإنتاجية بالمعهد 

وخلال الجولة، زار الطلاب الوحدات الإنتاجية بالمعهد، حيث تعرفوا على الأنواع المختلفة للأسماك، وتمكنوا من معاينة عينات حية، فيما قدمت الدكتورة مرفت شرحًا وافيًا عن مكونات المعهد، وأهمية الاستزراع السمكي، وكيفية زراعة كل نوع من الأسماك، وأثر هذا المجال على الاقتصاد والتنمية المستدامة. 

وتم تنظيم الزيارة تحت إشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، التي أكدت أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مثل هذه الزيارات التي تهدف إلى توسيع آفاق الطلاب، وتعريفهم بالتخصصات العلمية المختلفة، وربطهم بسوق العمل، بما يضمن إعداد جيل مؤهل للمستقبل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستزارع السمكي الذكاء الاصطناعي جامعة القناة جامعة قناة السويس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم ندوة لطلاب مدارس الإسماعيلية حول صحة الفم والأسنان (صور)

نادي أدب الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للقصة القصيرة (صور)

جامعة القناة تكرم أبطال منافسات مصارعة الذراعين (صور)

جامعة القناة تنظم حملة توعوية لـ 1220 طالبا للعناية بالأسنان (صور)

ads

الأكثر قراءة

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

أول تعليق من حماس على قرار نتنياهو بوقف المساعدات

مواعيد عمل وحدات المرور في شهر رمضان 2025

زوجة اللاعب إبراهيم شيكا تعلن حجزه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

أحرقوا تسلا، احتجاجات ضد ماسك تجتاح مدنًا أمريكية

منوعات

المزيد

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

التحام مركبة "بروجريس إم إس 30" بالمحطة الفضائية الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة التراويح في المنام وعلاقته بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي

لا تحرم نفسك ثوابها، 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم

حدث في 2 رمضان، انتصار المسلمين في الجزائر على ملكة البربر "ديهيا"

المزيد
الجريدة الرسمية