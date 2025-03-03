7850 مستفيدا من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر

أطلقت جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحر الأحمر "شلاتين - أبورماد - حلايب " استمرت علي مدار خمس أيام متتالية.

وجاء ذلك برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بمشاركة محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر ونادي روتاري قصر النيل.

وتردد على عيادات القافلة بمختلف تخصصاتها ٣٠١٤ مستفيد وتلقوا الخدمات العلاجية من صيدلية القافلة كما تم تحويل ٨٢ حالة مرضية تستلزم تدخل طبى أكبر لمستشفيات جامعة عين شمس.

كذلك تم تقدم ١٥ حملة توعية لطلاب المدارس بالصفوف التعليمية المختلفة حضرها ٧٥٠ طالب وطالبة وتناولت التغذية السليمة وأثرها على الصحة والإسعافات والاستعداد للطوارئ والأزمات والعادات الصحية للوقاية من الأمراض.

كما تم تقديم ٤ آلاف كرتونة مساعدات غذائية جافة وتوزيع ٢ طن لحوم حمراء و٣٥٠ بطانية وذلك بإشراف هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتنسيق اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة.

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