الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بكرتونة رمضان، رئيس جامعة عين شمس يهنئ العاملين بحلول الشهر الكريم

بكرتونة رمضان، رئيس
بكرتونة رمضان، رئيس جامعة عين شمس يهنئ العاملين، فيتو
ads

قام الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، لتقديم التهنئة للعاملين بمختلف القطاعات والإدارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

رافقه أثناء الجولة إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب ووفد من طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وخلال جولته، أعرب رئيس الجامعة عن خالص تهانيه للعاملين بمناسبة حلول الشهر الفضيل، متمنيًا لهم ولأسرهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات والإدارات، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم العملية التعليمية والإدارية بالجامعة.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للعاملين على تفانيهم في أداء مهامهم، وحثهم على مواصلة العمل الجاد والمخلص، بما يساهم في تحقيق أهداف الجامعة وتطويرها.

ومن جانبهم، عبر العاملون عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من رئيس الجامعة، مؤكدين حرصهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة الجامعة وطلابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسرة طلاب من اجل مصر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس شهر رمضان المبارك قطاع التعليم والطلاب محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يتفقد فعاليات الملتقى التوظيفي

طلاب جامعة عين شمس يشاركون بالموسم الـ 13 من مهرجان إبداع

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مبنى المدينة الجامعية للطالبات بعد تطويره

جامعة عين شمس تهدي العمال ٦٠٠٠ كرتونة مستلزمات رمضان
ads

الأكثر قراءة

قصف مطار مقديشو قبل وصول أبي أحمد بدقائق

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

وزارة البترول تغلق المحبس الرئيسي لموقع حريق خط غاز الصف

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

لليوم الثاني على التوالي، شكوى جديدة من حسين لبيب لـ الأعلى للإعلام ضد "حارس الأهلي"

الزمالك يتعادل مع زد 1/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز (صور)

محامي نادي البنك الأهلي يكشف مفاجأة خطيرة في قضية التسريبات

حريق بخط الغاز في منطقة الصف (فيديو)

منوعات

المزيد

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الدول صاحبة أعلى معدلات شيخوخة في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان وقبل رمضان

عالم أزهري: الإساءة إلى معاوية بن أبي سفيان مرفوضة شرعًا وأخلاقيًا

علي جمعة يكشف سر تفضيل الله للغة العربية عن سائر اللغات

المزيد
الجريدة الرسمية