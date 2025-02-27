بكرتونة رمضان، رئيس جامعة عين شمس يهنئ العاملين بحلول الشهر الكريم

قام الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، لتقديم التهنئة للعاملين بمختلف القطاعات والإدارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

رافقه أثناء الجولة إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب ووفد من طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وخلال جولته، أعرب رئيس الجامعة عن خالص تهانيه للعاملين بمناسبة حلول الشهر الفضيل، متمنيًا لهم ولأسرهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات والإدارات، مؤكدًا أهمية دورهم في دعم العملية التعليمية والإدارية بالجامعة.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للعاملين على تفانيهم في أداء مهامهم، وحثهم على مواصلة العمل الجاد والمخلص، بما يساهم في تحقيق أهداف الجامعة وتطويرها.

ومن جانبهم، عبر العاملون عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من رئيس الجامعة، مؤكدين حرصهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة الجامعة وطلابها.

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