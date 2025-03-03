معركة برلمانية حول مسلسل رمضان شيء من العذاب

"شيء من العذاب " مسلسل رمضاني إذاعي تأليف الكاتب الساخر أحمد رجب، عرض في شهر رمضان عام 1966 بإذاعة الشرق الاوسط، وأثار جدلا كبيرًا، فهو بطولة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ونيللي التى كانت في خطواتها الأولى نحو الفن، وصلاح قابيل وسعد اردش وعادل الميهي وزين العشماوي ومن إخراج محمد علوان.

ويتناول المسلسل الرمضاني " شيء من العذاب " حكاية فتاة ــ سلوى ــ تعاني من تصرفات زوج أمها فتضطر لقتله بعد محاولته اغتصابها ثم تهرب، وينتهي بها المطاف في منزل للموسيقار العجوز الذي قام بدوره الموسيقار محمد عبد الوهاب، في منطقة نائية وسرعان ما يقع في حب الفتاة ذات الـ 17 ربيعا، لكن ينافسه في حبها تلميذه الشاب النحات شريف الذي قام بدوره صلاح قابيل، وتتوالى أحداث المسلسل في تصاعد درامي.

مسلسل شئ من العذاب

وتنتهي أحداث المسلسل الرمضاني " شيء من العذاب " برؤية "شريف" نحات التماثيل لصورة "سلوى" ــ نيللى ــ في صفحة الحوادث بإحدى المجلات، فتعترف له سلوى بقصتها الحقيقية، وتسلم نفسها للمحاكمة التي تصدر حكما ببراءتها لأنها كانت في حالة دفاع عن النفس، وتقرر أن تخرج أحمد خالد من حياتها وتعود مع شريف ليعيشا معًا حياة سعيدة.

عبد الوهاب يرفض عرض السينما

وعرضت شركة صوت القاهرة على الموسيقار محمد عبد الوهاب مبلغ 30 ألف جنيه مقابل نقل مسلسل شيء من العذاب على أسطوانات، ثم عرض المحامي مجدي العمروسي مدير شركة صوت الفن التي يشارك فيها محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ بأن تقوم شركتهم بإنتاج قصة شيء من العذاب في فيلم سينمائى بطولة محمد عبد الوهاب أيضا مقابل 40 ألف جنيه.

موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب

وكتبت الصحف تتهكم على عبد الوهاب الرجل الوقور الذي قام ببطولة المسلسل الرمضاني شيء من العذاب وقالت: عبد الوهاب غارق في قصة حب جديدة، فبعد أن انتهى من تلحين أغنية كوكب الشرق " أمل حياتي " تفرغ تماما لقصة هذا الحب لوجه جديد يخطو خطواته الأولى نحو الفن وصفها عبد الوهاب أنها لحن جديد دخل حياته طوال شهر رمضان ولن يستطيع أن يعيش بعيدا عنه، وقال أيضا: إن جمالها من النوع الذي يضيء حياة الآخرين حتى عندما تكذب فكلماتها تكون أشبه بعصير المانجو لذيذ وإن كان مضرا للمعدة.

عشقت الدور لرومانسيته

وقالت نيللى في حوار لها بمجلة الإذاعة: أنا سعيدة بتقديم المسلسل الرمضاني شيء من العذاب كمشاركة في تقديم مسلسلات رمضان لأول مرة، وأنا مش غريبة عنكم أنا نيللى أخت فيروز ومثلت في أفلام بئر الحرمان وعصافير الجنة وهي والرجال، في الحقيقة لم يكن لدي فكرة بالموضوع، كنت صدفة بمسرح الريحاني وقابلت المخرج محمد علوان عرض علي الدور وأنا عشقته من رومانسيته.

نيللى بطلة شئ من العذاب

استضافت الإعلامية ليلى رستم في لقاء تليفزيوني الموسيقار محمد عبدالوهاب ونيللي بعد النجاح الكبير للمسلسل، وكان ذلك بحضور عدد من الجمهور في الاستديو، وعرض خلال الحلقة جزءا من المسلسل، وكان ذلك حدثا كبيرا وقتها، فأن يجلس هذا العملاق والموسيقار الكبير مع فنانة في بداية مشوارها الفني حينها، كما أن اختلاف شخصية كل منهما ظهر واضحا في اللقاء.

وعن رأى نيللى في عبد الوهاب فى هذا العمل: كان بيمثل وكأنه بيمثل قصة حياته الحقيقية، صوته يجنن وألحانه عظيمة وتمثيله فىه إحساس، فقد مثل دور أحمد خالد بآراؤه وعاداته والأهم وسوسته، والكلام عن تمثيلي بشيء من الإغراء لان الدور كان عاوز كده ولأن الإذاعة الأساس فيها هو الصوت وهو الواسطة بيني وبين المستمع.

معركة في مجلس الامة

وبمجرد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "شيء من العذاب "بالإذاعة الذي لاقى إقبالا كبيرا من جمهور الإذاعة وجمهور الفنان محمد عبد الوهاب، أثيرت معركة حامية داخل مجلس الأمة، إذ كيف تقدم الإذاعة مثل هذه النوعية من المسلسلات في شهر رمضان، وكما نشرت مجلة صباح الخير في رمضان عام 1966: تقدم العضو نصر عبد الغفور بسؤال إلى أمين حامد وزير الإرشاد القومي ضد المسلسل وضد إذاعة الشرق الأوسط التي تذيع المسلسل والتي يناهض نهجها القيم الاشتراكية والأخلاقية بحواراته الخليعة في شهر مبارك هو شهر رمضان ــ على حد وصف المجلة ـــ بين عبد الوهاب ونيللي، وانقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض للمسلسل الإذاعي.

الوزارة ترفض لكن عرضته فيلما

رد وزير الإرشاد على العضو البرلماني بقوله: إن المسلسل الرمضاني شيء من العذاب لن يذع مجددا وأنه تم وقفه احتراما للشهر الفضيل، لكن ما حدث عكس ذلك، فاستمر عرض المسلسل، وبعد ثلاثة أعوام وفى عام 1969 تم تحويل مسلسل الإذاعة " شيء من العذاب "إلى فيلم سينمائى كتب له السيناريو والحوار الكاتب أحمد رجب، شارك في بطولته يحيى شاهين وحسن يوسف وسعاد حسني وعبد المنعم مدبولى وأخرجه صلاح أبو سيف، وأنتجه رمسيس نجيب، كما لحن الموسيقار حلمي بكر أغانى وموسيقى الفيلم، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم من جمعية الفيلم العربي.

يحيى شاهين وسعاد حسنى فى شئ من العذاب



ويدور فيلم شيء من العذاب في إطار رومانسي حول آمال التي يحاول زوج أمها اغتصابها فتقتله بآلة حادة على رأسه فيموت وتهرب إلى فيلا بسيدي عبد الرحمن يعيش فيها الفنان التشكيلي أحمد خالد الذي يقع في هواها كما يحبها أيضا ابن شقيقه وتتوالى الأحداث.

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