سمية الخشاب: لم أستقر على مسلسل رمضاني حتى الآن، وأعشق اللهجة الصعيدية

أعلنت الفنانة سمية الخشاب أنها لم تستقر بعد على عمل درامي لتخوض به سباق رمضان 2025، مشيرةً إلى أنها ستتخذ قرارها بشأن أحد المشاريع خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحاتها لـ فيتو أوضحت الخشاب أنها تمتلك مجموعة من السيناريوهات المتاحة، لكنها لم تجد القصة التي تثير شغفها حتى الآن.

سمية الخشاب: أعشق اللهجة الصعيدية

سمية الخشاب أعربت عن رغبتها في تقديم شخصية صعيدية، مؤكدةً حبها للهجة الصعيدية والأعمال التي قدمتها في هذا الإطار التي تُعتبر من أبرز محطات مسيرتها الفنية.

على صعيد آخر، تنتظر الفنانة عرض فيلمها الجديد "أوراق التاروت"، الذي تأجل لمدة عامين. في الفيلم، تلعب الخشاب دور "نيرة"، قارئة التاروت، التي تتنبأ بأحداث مثيرة تقلب مجريات القصة.

ومن المقرر أن يقوم صناع الفيلم بإعادة تصوير بعض المشاهد التي اعترضت عليها الرقابة، وسيتم تصويرها قريبًا.

فيلم "أوراق التاروت" يضم نخبة من النجوم، مثل رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، وغيرهم. الفيلم من إنتاج بلال صبري وتأليف معتز المفتي، ويُخرج العمل إبرام نشأت.

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