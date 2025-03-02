جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم حالة النظافة والاشغالات بشوارع مدينة المنصورة في جولة تفقدية ووجه بتكثيف اعمال رفع القمامة اولا بأول وأكد علي أهمية رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

تفقد اعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء



وتفقد محافظ الدقهلية خلال الجولة اعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء،والتابع لمديرية التربية والتعليم ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لافتتاحه خلال أيام لدخوله الخدمة وليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمة للرواد.

الشوارع المستهدفة في جولة المحافظ بالمنصورة

هذا وقد شملت جولة محافظ الدقهلية، عدد من الشوارع في مدينة المنصورة وهي،شارع المشايه، شارع الجمهوريه، شارع جيهان، شارع الترعه، شارع كلية أداب، شارع الجلاء، ش الثانويه والتقى بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم، ووجه بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد مساكن الجلاء



وتفقد محافظ الدقهلية كذلك مساكن الجلاء وأكد على ضرورة استمرار رفع أي تجمعات قمامة بالمنطقة ومحيطها، والحفاظ على نظافة المكان من خلال منظومة النظافة المعمول بها في مختلف المناطق وعلى مستوى المحافظة.

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