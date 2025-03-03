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رياضة

حدث فريد في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

الدوري الألماني، شهدت الجولة الـ 24 من عمر الدوري الألماني لكرة القدم، التي انتهت مبارياتها، أمس الأحد، حدثا فريدا.

 

نتائج مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الألماني

شتوتجارت 1-3 بايرن ميونخ 

فيردر بريمن 1-2 فولفسبورج 

لايبزيج 1-2 ماينز 

بوخوم 0-1 هوفنهايم 

هايدينهايم 0-3 بوروسيا مونشنجلادباخ

سانت باولي 0-2 دورتموند

آينتراخت فرانكفورت 1-4 باير ليفركوزن 

يونيون برلين 0-1 هولشتاين كيل 

أوجسبورج  0-0 فرايبورج

 

حدث فريد في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني 


 وللمرة الأولى تنجح كل الفرق الزائرة، في تحقيق الانتصار في أول 7 مباريات في جولة واحدة بالبوندسليجا وللمرة العاشرة، لا يحقق أي فريق الانتصار على ملعبه في جولة بالدوري الألماني.

ولم يستفد أي من الفرق التسعة، التي استضافت المباريات على ملعبها في تلك الجولة، من أفضلية الأرض، وكان أوجسبورج الفريق المضيف الوحيد الذي نجح في الخروج بنقطة بالتعادل السلبي أمام ضيفه فرايبورج، أمس الأحد.


وكان باير ليفركوزن، صاحب الفضل في الرقم القياسي الجديد، بفوزه على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4-1 مساء السبت، لتصبح تلك أول مرة في تاريخ المسابقة، تحقق فيها الفرق الزائرة، الانتصار في أول 7 مباريات في الجولة.

وللمرة الثانية في تاريخ البوندسليجا، تشهد جولة واحدة تحقيق 8 انتصارات من الفرق الزائرة، حيث سبق وأن حدث ذلك في الجولة السادسة من موسم 2019-2020، وحينها حرم دورتموند، عشاق البوندسليجا، من رقم قياسي خاص بفوز كل الفرق الزائرة في جولة واحدة بتعادله أمام فيردر بريمن حينها.

ولم تسجل الفرق أصحاب الأرض، في هذه الجولة، سوى 4 أهداف فقط، وهي ثاني أضعف حصيلة تهديفية للفرق أصحاب الأرض في جولة واحدة من البوندسليجا، بعدما لم يسجلوا سوى هدفين فقط في الجولة رقم 26 من موسم 1989-1990.

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الدوري الألماني بايرن ميونخ آينتراخت فرانكفورت باير ليفركوزن فولفسبورج أوجسبورج دورتموند

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