تعادل باير ليفركوزن وفولفسبورج سلبيا في الدوري الألماني

تعادل فريق باير ليفركوزن،أمام فولفسبورج سلبيا بدون أهداف في الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ليفركوزن أمام فولفسبورج

وأعلن تشابي الونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تشكيل فريقه أمام فولفسبورج

وتواجد المغربي أمين عدلي على دكة بدلاء باير ليفركوزن.

مباراة باير ليفركوزن ضد فولفسبورج

ويحتل فريق باير ليفركوزن المركز الثاني من ترتيب الدوري الألماني للموسم الحالي، برصيد 46 نقطة.

أما فريق فولفسبورج الأول لكرة القدم، فهو في المركز العاشر من ترتيب الدوري الألماني للموسم الحالي، برصيد 30 نقطة

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