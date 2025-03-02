أرسنال يزاحم برشلونة على خطف نجم بايرن ميونخ

أرسنال، دخل مسئولو نادي أرسنال في منافسة قوية مع برشلونة، على التعاقد مع لاعب خط وسط بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش.

وبحسب ما ذكره موقع “فوتبول إنسايدر”، فإن أرسنال يخطط للتعاقد مع الدولي الألماني جوشوا كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعزيز خط الوسط.

ويرغب “الجانرز” في أن يكون كيميتش بديلًا للثنائي جورجينيو وتوماس بارتي، حيث تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الحالي، ولا ينوي النادي اللندني تجديدها.

ولا يتبقى في عقد كيميتش مع بايرن ميونخ سوى بضعة أشهر، إذ ينتهي عقده في صيف 2025.

وسيواجه أرسنال منافسة قوية من برشلونة في محاولات إقناع اللاعب، الذي قد يميل إلى الانضمام للبارسا نظرًا لوجود المدرب هانز فليك، الذي سبق له أن تدرب تحت قيادته في بايرن ميونخ.

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