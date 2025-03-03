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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فياريال ضد إسبانيول

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فياريال ضد إسبانيول

ترتيب الدوري الإسباني، تختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الاسباني بمواجهة فياريال ضد إسبانيول.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة وثلاث نقاط عن ريال مدريد.

 

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة فياريال ضد إسبانيول

1- برشلونة 57 نقطة 
2- أتلتيكو مدريد 56 نقطة 
3- ريال مدريد 54 نقطة 
4- أتلتيك بيلباو 48 نقطة 
5- فياريال 44 نقطة 
6- ريال بيتيس 38 نقطة 
7- رايو فاليكانو 36 نقطة 
8- ريال مايوركا 36 نقطة 
9- ريال سوسييداد 34 نقطة 
10- سيلتا فيغو 33 نقطة 
11- أوساسونا 33 نقطة 
12- إشبيلية 33 نقطة 
13- جيرونا 32 نقطة 
14- خيتافي 30 نقطة 
15- إسبانيول 27 نقطة 
16- ليجانيس 27 نقطة 
17- لاس بالماس 24 نقطة 
18- فالنسيا 24 نقطة 
19- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة 
20- بلد الوليد 16 نقطة 

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وشهدت الجولة الـ 26 من الليجا هزيمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، مساء السبت، ليتوقف رصيده عند النقطة 54 في المركز الثالث بالترتيب، وتغلب أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو بهدف دون رد في مباراة الفريقين ليلة السبت، وأصبح رصيده 56 نقطة، في المركز الثاني.

 

 

ونجح برشلونة في تحقيق فوزا كبيرا على ريال سوسيداد بملعب "مونتجويك" بأربعة أهداف دون مقابل، ليرتفع رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة.

 

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