أنشيلوتي يفتح النار على رئيس رابطة الليجا

حرص كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على الرد على الانتقادات التي يتعرض لها الملكي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال سوسيداد: إنها مشكلة المحاربين القدامى، فالمحاربون القدامى يشبهون الأجداد الذين يملؤهم الحديث كل يوم.

وتابع: “هناك أشخاص سئموا من رؤية وجهي كل يوم، وأنا أفهم ذلك، أنا أعتبر نفسي طفلًا، ولدي حماسة طفل، فقط العمر يحكم علي”.

وأضاف: لا يمكن للشباب أن يكتسبوا الخبرة، فقط الوقت يمنحك ذلك.

ورد أنشيلوتي على تجديد عقد مودريتش قائلا: لن أتدخل في هذه القضية، إنها مسألة بين النادي واللاعبين.

وأكمل: الأسطورة لديه الحق في فعل ما يريده، هذه هي فكرة النادي، سيتخذون القرار الأفضل للجميع.

وفتح كارلو أنشيلوتي، النار على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، في ظل أزمة النادي الملكي مع التحكيم الحالية.

وأوضح أنشيلوتي: «وصف تيباس ريال مدريد بنادي البكاء؟ إنه لا يحترم العديد من مشجعي النادي بالحديث بهذه الطريقة».



وزاد: هناك قضايا ذات أهمية أكثر ويجب أن يركز تيباس على حل مشاكل كرة القدم الإسبانية.

وتطرق أنشيلوتي في حديثه عن إصابة كيليان مبابي قبل مواجهة ريال سوسيداد، قائلًا: «كان يعاني من مشكلة في أسنانه ولم يتمكن من التدريب معنا ولكنه سيسافر».

فيما غاب الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد، عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد وريال سوسيداد

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ريال سوسيداد في تمام العاشرة والنصف مساء الغد، الأربعاء في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأفادت صحيفة "Cope" الإسبانية أن كيليان مبابي غاب عن تدريبات ريال مدريد الجماعية بسبب "خلع" أحد الأسنان.

قيام كيليان مبابي بخلع أحد أسنانه أدى إلى تأثره بدنيًا وعدم قدرته على المشاركة في التدريب الختامي اليوم، الثلاثاء وبالتالي تضاءلت فرص لحاق كيليان مبابي بمباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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