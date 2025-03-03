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رياضة

سواريز يقود إنتر ميامي لسحق هيوستن دينامو بالدوري الأمريكي في غياب ميسي

إنتر ميامي
إنتر ميامي

حقق فريق إنتر ميامي فوزا كبيرا علي نظيره هيوستن دينامو بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب شل إنيرجي بالجولة الثانية لبطولة الدوري الأمريكي في غياب ميسي.

أهداف مباراة  إنتر ميامي  وهيوستن دينامو

وأحرز أهداف إنتر ميامي الأمريكي كلا من تيلاسكو سيجوفيا، هدفان في الدقيقتين 6 والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول  وتاديو الليندي في الدقيقة 36  ولويس سواريز في الدقيقة 79 فيما سجل لاعب هيوستن دينامو هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 85.

وقاد لويس سواريز إنتر ميامي للفوز الكبير بعدما ساهم في جميع الأهداف بتقديم ثلاث تمريرات حاسمة وإحراز هدفا.

وشهدت مباراة إنتر ميامي ونظيره هيوستن دينامو، التي شهدت تألق سواريز في غياب ميسي، طرد إيان فراي لاعب الفريق الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

موقف إنتر ميامي 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر ميامي الأمريكي، إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بجدول فرق المجموعة الشرقية لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم  فيما واصل هيوستن دينامو احتلاله، المركز 15 والأخير بالمجموعة الغربية دون نقاط.

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