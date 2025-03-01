هل صلاة التراويح واجبة أم مستحبة؟ عضو بالأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب (فيديو)

أكد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الصيام والقيام سببا لمغفرة الذنوب في رمضان، ومن هذا المنطلق حث رسول الله -عليه الصلاة والسلام - أمته استثمار القيام في كل ليلة من ليالي رمضان كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة -رضى الله عنه- أن النبي عليه الصلاة والسلام قال" من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأضاف الشيخ "عرفة " لـ “فيتو” أن صلاة التراويح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وسببا في المغفرة، مشيرا إلى أن صلاة التراويح كما أوضحت أم المؤمنين السيدة عائشة رحمة الله عليها هي 11 ركعة.

دار الإفتاء توضح بيان حكم قيام الليل في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء أن سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام رمضان ورغَّب فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، ومعنى قيام رمضان إيمانًا: أي تصديقًا بما وعد اللَّهُ الصائمَ من الأجر، واحتسابًا: أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره، وذلك بإخلاص العمل لله.

صلاة التراويح سنةٌ نبويةٌ في أصلها عُمَريَّة في هيئتها، سَنَّها سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في شهر رمضان المعظَّم؛ فقال: «شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ» رواه ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.