"التموين": إنتاج 275 ألف طن سكر أبيض ورفع المخزون الاستراتيجي لـ 12 شهرًا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام شركة السكر والصناعات التكاملية ٢ مليون و٦٣٧ الف طن من قصب السكر، وتم انغتاج ما يقرب من ٢٧٥ الغف طن سكر ابغيض حتي تاريخه.

وأكدت وزارة التموين نجاحها في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 12 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مصنع سكر قوص بمحافظة قنا، وشركة قنا لصناعة لورق، لمتابعة سير عمليات توريد محصول قصب السكر والاطمئنان على الإنتاج.

ويُعد مصنع سكر قوص أحد المصانع الرئيسية في صناعة السكر بمصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من القصب يوميًا.

كما تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مصنع الورق الملاصق لمصنع السكر، والذي يُقام على مساحة 110 فدان بمدينة قوص، ويعتمد على الباجاس (مصاص القصب) كمادة خام رئيسية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب، مثل الباجاس في صناعة الورق ومواد العلف، ما يدعم الاقتصاد ويحقق الاستفادة القصوى من المحصول.

وأكد الوزير أن هناك خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية، تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وفي ختام الجولة، أشاد وزير التموين بجهود العاملين في مصنعي السكر والورق، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويخدم مصالح المواطنين.

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