أسعار السلع التموينية بعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة، لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن مقيدين على تلك البطاقات مع بداية شهر رمضان المبارك.

وتستعد الحكومة لتطبيق برنامج الحزمة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث تقرر صرف نحو 10 ملايين أسرة بـ بطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، بمنح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.

ورغم إعلان الحكومة لبرنامج الحزمة الاجتماعية، إلا أن وزارة التموين لم توضح في بيان رسمي لها حتى الآن أية تفاصيل خاصة بآلية تطبيق هذا القرار.

التموين: صرف 30 سلعة بتكلفة 3 مليارات جنيه شهريا

وتوفر وزارة التموين شهريًا ما يقرب من 30 صنفًا متنوعًا من السلع الأساسية، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا، بإجمالي يصل إلى نحو 37 مليار جنيه سنويًا، ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع المدعمة.

استقرار أسعار السلع التموينية خلال مارس 2025

وأوضحت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2025 مستقرة، دون أي زيادات في الأسعار وذلك في إطار حرص الوزارة على التخفيف عن المواطنين.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025 كالتالي:

1- السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

2- الزيت الخليط (800 مللي): 30 جنيهًا

3- علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات

4- المكرونة (800 جم): 17 جنيهًا

5- المكرونة (400 جم): 8.5 جنيه

6- العدس المجروش (500 جم): 21 جنيهًا

7- الفول المعبأ (500 جم): 9 جنيهات

8- الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا

9- المسلى الصناعي (800 جم): 36 جنيهًا

10- الشاي الناعم (40 جم): 5 جنيهات

11- صلصة (300 جم): 8 جنيهات

12- التونة المفتتة (140 جم): 18 جنيهًا

13- مربى (350 جم): 16 جنيهًا

14- الجبن تتراباك (250 جم): 7.50 جنيه

15- الجبن الأبيض (125 جم): 4.5 جنيه

16- مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا

17- مسحوق الغسيل العادي (800 جم): 16 جنيهًا

18- صابون الغسيل (125 جم): 3 جنيهات

19- صابون التواليت (125 جم): 7.50 جنيه

20- اللبن الجاف (125 جم): 25.5 جنيه

21- الخل 5% (900 مللي): 6 جنيهات

22- ملح الطعام (300 جم): 1.25 جنيه

23- بار حلاوة طحينية (40 جم): 3 جنيهات

24- كيس سائل غسيل الأواني (80 جم): 3 جنيهات

25- بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه

26- بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيه

27- بسكويت تومورو: 3 جنيهات

28- بسكويت بوو: 3.75 جنيه

29- طحينة بيضاء ظرف (140 جم): 3.75 جنيه

30- قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات

31- مسحوق غسيل (60 جم): 4.50 جنيه

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