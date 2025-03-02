الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

10 صور ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

شيكابالا
شيكابالا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك ألبوم صور من مران الفريق اليوم قبل مواجهة إنبي.

 

وخاض أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض الثنائي لبرنامج تدريبي خاص، في ظل غيابهما عن لقاء إنبي المقبل للإيقاف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المُقبل.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز 

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك وانبي مباراة الزمالك وانبي اخبار الزمالك مران الزمالك

مواد متعلقة

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم على الأخدود 1-0 في الشوط الأول

فولهام يقصي مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي ويتأهل لربع النهائي (صور)

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي

أبرزهم زيزو، غيابات مؤثرة لـ الزمالك في مباراة إنبي بالدوري

برشلونة يضرب سوسيداد برباعية نظيفة ويتصدر الدوري الإسباني

برايتون يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نيوكاسل

كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ريال سوسيداد بثنائية في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

حطوا وشي على جسم ممثلة بورنو، إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن محاولة تشويه سمعتها (فيديو)

الدوري السعودي، تعادل القادسية والرياض بالشوط الأول

سحر رامي تكشف عن موقف محرج لها مع عادل إمام

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

13 مارس، محاكمة وائل غنيم بتهمة سب تركي آل الشيخ

العصمة كانت في إيدها، إلهام شاهين تكشف أغرب قصة زواج بحياتها (فيديو)

منوعات

المزيد

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

نيكول سابا "ضرة" ياسمين عبد العزيز في الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء

ما حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب لعب البلاي ستيشن ؟، أمين الفتوى يرد "فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية