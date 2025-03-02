الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم على الأخدود 1-0 في الشوط الأول

اتحاد جدة والأخدود
اتحاد جدة والأخدود

تقدم فريق اتحاد جدة على نظيره الأخدود بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 23 في الدوري السعودي.

جاء هدف اتحاد جدة عن طريق حسام عوار في الدقيقة 37.

تشكيل اتحاد جدة ضد الأخدود 

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، سعد آل موسى، دانيلو بيريرا، فواز الصقور

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

وفي الهجوم: عبدالرحمن العبود، كريم بنزيما، موسى ديابي

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تشكيل الأخدود ضد الاتحاد 

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ويلعب اتحاد جدة اللقاء وهو على قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يسعى الأخدود لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العميد، من أجل تصحيح وضعه في المسابقة والهروب من شبح الهبوط؛ حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وتقل مباراة اتحاد جدة والأخدود، تحديدًا عبر قناة SSC SPORT  HD1 وSSC SPORT SD1.

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