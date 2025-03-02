حبس عاطل بتهمة استدراج طفل والتعدي عليه بكفر الشيخ

أمرت النيابة العامة، حبس عاطل بتهمة استدرج طفل والتعدي عليه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من العميد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة دسوق بأنه تلقى بلاغًا من مواطن 40 سنة، وبرفقته ابنه، 12 سنة تلميذ بالمرحلة الابتدائية، واتهم “ س.ا” 24 سنة عاطل يقيم بمدينة دسوق بأنه استدرج نجله وتعدي عليه بالضرب وجنسيا كرها عنه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وبضبطه ومواجهته اعترف وتحرر عن ذلك المحضر، وبالعرض على النيابة العامة اتخذ قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

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