رياضة البحيرة تقدم مشروع تعزيز اللياقة البدنية بمراكز شباب المحافظة (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مشروع تعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري اليوم للفئة العمرية من ٩ إلى ١٥ و١٦ إلى ٢٤ سنة بمركز شباب مدينة أبوحمص، ويأتي ذلك في إطار مبادرة بداية لبناء الإنسان.

مشروع اللياقة البدنية بمحافظة البحيرة، فيتو

مشروع اللياقة البدنية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويعد المشروع إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، فالرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان،

مشروع اللياقة البدنية يعمل على تعزيز ورفع كفاءة الشباب البدنية

يهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية للمشاركين من خلال التدريب والتمارين على العروض الرياضية، وكذا تشجيع الشباب على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشاط رياضي منتظم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة العامة للشباب والنشء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين، والتي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

مشروع اللياقة البدنية بمحافظة البحيرة، فيتو

مشروع اللياقة البدنية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وأمل الدفراوي وكيل المديرية للشباب وقائم بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة وأيضا تحت رعاية الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب وإدارة التنمية الرياضية.

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