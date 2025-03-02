روما يفوز على كومو 2-1 في الدوري الإيطالي

فاز فريق روما علي نظيره فريق كومو، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على أرضية استاد الاولمبيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق روما اللاعب سالماكرز في الدقيقة 61، واللاعب دوبياك في الدقيقة 76، بينما جاء هدف كومو لوكاس دا كونها في الدقيقة 44.

تشكيل روما أمام كومو في الدوري الإيطالي

ترتيب روما وكومو في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق روما المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي فريق كومو في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

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