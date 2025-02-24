روما يفوز على مونزا برباعية في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزًا كبيرًا على حساب نظيره مونزا، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل الهدف الأول والثاني لفريق روما ساليمايكيرس وشومورودوف في الدقائق 32،10 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف أنخلينو وكريستانتي الهدف الثالث والرابع في الدقائق 73، 88.

ترتيب روما ومونزا في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباريات والتعادل في 7 والخسارة في 8 مواجهات.

فيما يأتي فريق مونزا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 16 مواجهة.

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