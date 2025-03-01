نابولي يخطف تعادلا قاتلا من إنتر ميلان 1/1 في قمة الدوري الإيطالي

انتهت مباراة نابولي ضد إنتر ميلان بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في الجولة 27 من عمر الدوري الإيطالي.

سجل ديماركو هدف إنتر ميلان في الدقيقة 22، بيننا أدرك فيليب بيلينج هدف التعادل لنادي نابولي في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، يتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه نابولي صاحب الـ57 نقطة.

وفضل كونتي مدرب نابولي، الدفع باللاعب جليمور في خط الوسط، ليشارك بدلا من المصاب أنجويسا، فيما واصل اعتماده على جياكومو راسبادوري كمهاجم إضافي بجانب لوكاكو في طريقة اللعب (3-5-2).

تشكيل نابولي ضد إنتر ميلان

وضم تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجورنو.

خط الوسط: بوليتانو، جليمور، لوبوتكا، ماكتوميناي، سبينازولا.

خط الهجوم: راسبادوري، لوكاكو.

تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي

فيما ضم تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: جوزيب مارتينيز.

خط الدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.



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