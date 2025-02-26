صدمة جديدة للمصريين، منصة RGA تستولي على أموالهم وتغلق حساباتها.. الغضب يجتاح المودعين.. المنصة تطالب المستخدمين بدفع 2000 جنيه لإعادة الودائع

بعد واقعة منصة FBC، التي استولت على أموال المصريين، ظهرت منصة جديدة وهي RGA، لتستولي هي الأخرى على الملايين من أموال المصريين، وتم إغلاقها، ليصاب العديد من المستخدمين بالذهول الغضب، خاصة أن المنصة استولت على الأموال وأُغلقت بلا حس أو خبر.

منصة جديدة تستولي على أموال المصريين



منصة RGA، أو ادفع تكسب، وهي المنصة التي استولت على أموال المصريين، حيث يدفع المستخدم اشتراك سنوي 830 جنيها، ويُطلب منه مشاهدة 5 فيديوهات يوميًا للحصول على مكافأة مالية، تصل حسب الحساب إلى 440 جنيها يوميًا، ثم يتم تحويل الأرباح عبر محفظة إلكترونية، وللمصداقية يمنح المشترك بعض الأموال في البداية، ثم ينتهي الأمر بخسارة كل الأموال في المحفظ، والأمر المثير للغضب، أن المنصة تطلب 2000 جنيه لتحويل الأرباح، التي لن تأتي أبدًا حتى مع دفع المبلغ، حيث اختفى القائمون على المنصة وتم غلقها، وضاعت أموال المستخدمين.

أحد الحسابات بالمنصة، فيتو



أما الاشتراك في المنصة فيبدأ من 4 آلاف جنيه، مع وعود بأرباح تصل إلى 700 جنيه في الأسبوع و440 جنيها يوميًا، مع ثبات رأس المال، ومع زيادته تزيد الأرباح.

اعتمدت المنصة على نظام التسويق الهرمي، حيث يحصل المشترك على عمولة إضافية عند إدخال أشخاص جدد، وكان الربح الأساسي يعتمد على مشاهدة الفيديوهات التي تعرضها المنصة.

المنصة تطالب مستخدميها بدفع 2000 جنيه لرد أموالهم



فوجئ المشتركون في المنصة أمس بأنهم غير قادرين على سحب أموالهم أو أرباحهم من المنصة، وتم إغلاقها، وبدأت حالة من الجدل والخوف، وتساءل أصحاب الحسابات على جروب المنصة عن كيفية استرداد أموالهم، ليفاجأوا بأن أموالهم ذهبت أدراج الرياح، وأنها لن تعود ولن يكونوا قادرين على استردادها، ومع ذلك طالبتهم المنصة بدفع مبلغ 2000 جنيه لاسترداد أرباحهم، الأمر الذي نفاه المستخدمين بعد غلق المنصة.

صرخات المصريين عبر منصة RGA، فيتو



أحد المشاركات في المنصة تدعى نيرمين مينا، تساءلت عن عملية سحب أموالها من المنصة فقالت: "جماعة السحب بتاع يوم ٩ كتب فشل عليه.. وتم إضافة الفلوس دي على محفظة الدخل... ده معناه إيه.. وحد جاله كده برضو ولا ايه الدنيا".

ليأتي إليه الرد صادمًا من أحد المشاركين في منصة RGA ضياء محمد، الذي علق قائلًا: "لا معناه إنه رجعلك الفلوس على محفظتك الشخصية وأمامك ليوم ٢٨ في الشهر ده لازم تدفعي رسوم سنوية علشان الحساب يتفعل تاني.. ومتدفعيش حاجة نصيحة لأن المنصة كده كده قفلت كفاية اللي عندهم".

وهنا تساءلت أحد المشاركات في المنصة أم يوسف فقالت: "الحل إيه يا جماعة اتنصب علينا".

أحد المشاركين خسر 12 ألف جنيه والشروع في تحرير محاضر



وعبر أحد المشاركين في المنصة عن غضبه فقال: " والله ما عارف أنا عاوز أعرف ده ايه عمليات السحب كلها مكتوب فشل"

وعلقت إحدى المشاركات آية جمعة، فقالت: "لازم نعمل محاضر في الأرقام التي حولنا عليها الودائع.. كل شخص فينا حول وديعته لرقم نعمل في الأرقام كلنا كل حد فينا يعمل للمركز التابع ليه محضر ضدهم...".

فشل المودعين في سحب أموالهم، فيتو



أحد المشتركين في منصة RGA حكى عن تجربته وتعرضه للنصب من قبل المنصة، فقال: "شاركت في شهر نوفمبر الماضي في حساب بمبلغ 1650 جنيه، ولما جمعت الفلوس التي دفعتها تشجعت وعملت حساب آخر بمبلغ 12 ألف جنيه، وعندما استرديت أموالي، بدأت أتشجع أكثر وأدخلت في المنصة 3 من أصدقائي، الذين أثق بهم، كل شخص بمبلغ 4200 جنيه، وأدخلت حسابات أخرى، وللاسف خسرت ولم تكسب أي أموال، وفيه حسابين أدخلتهم كل واحد بمبلغ 12 ألف جنيه، وللأسف لم يكسبوا شيئا".

بداية المشاكل مع منصة RGA



وأوضح أحد المشاركين عبر منصة RGA "أنه مع بداية العام الجديد بدأت مشاكل تحدث في المنصة، في دفع وتحويل الأموال، وتم تأجيل دفع الأموال لنا، وبدأوا يحملونا الأخطاء، لأن المبلغ نظير مشاهدة عدد معين من الفيديوهات، يعني لو مدخل حساب عليه 1650 الإعلان يكون بمبلغ 11 جنيه، ولك 5 إعلانات، وهكذا يكون النظام، كلما أدخلت أموال زيادة كلما زاد المبلغ المقدم، وبالتالي يزيد عدد الإعلانات، فكان العائد اليوم من الأرباح يصل من 55 إلى 440 جنيها".



وأوضح أحد الأشخاص المشاركين في المنصة: "أنه من أول شهر فبراير الحالي بدأت المنصة تماطل فينا، الأموال تم سحبها، لكن لا توجد أموال تصل على المحافظ، وكانت المماطلة وبدأوا يتحججون بالإجتماعات وتعديلات، حتى أمس، وكان الرد أن أي شخص يريد أن يأخذ أموال الأرباح من المنصة عليه أن يقوم بتحويل 2000 جنيه، وهذه آخر محاولة يائسة حتى يربحوا ويأخذوا المزيد من الأموال، وبعد ذلك فوجئنا بغلق المنصة.. وحسبنا الله ونعم الوكيل".

فشل سحب الأموال من المحفظة، فيتو



العديد من المشتركين في المنصة في حالة من الغضب الشديد والثورة، لضياع أموالهم، وتم غلق التعليقات على جروب المنصة، وحيث حاولت المنصة أن تمنح نفسها شرعية بأن هناك تعاون بينها وبين الحكومة، أو البنك المركزي لتمنح المنصة لنفسها مصداقية زائفة، الأمر الذي تم نفيه.

وقال أحد المشاركين في المنصة: "منصة RGA قامت بعمل إعلانات مزيفة ومضللة حتى نصدق ما تقوم به، وعند إغلاق منصة FBC حاولوا إقناعنا بأن منصة RGA التي أبلغت عنهم، في محاولة منها لدعم الثقة الزائفة عندنا لديهم، ولآخر لحظة كانوا يزيفون الحقائق، وحتى الآن مطلوب منا أن نرسل 2000 جنيه للمنصة حتى يتم إرسال أموالنا، وهددونا بأن أموالنا سيأخذوها إذا لم نقم بدفع المبلغ المطلوب، وهذا أيضًا في إطار التضليل وخاصة أن المنصة تم إغلاقها".

مهام المنصة عبر تطبيق آب ستور



الجدير بالذكر أن المنصة في التعريف عن نفسها عبر الجروبات وموقع تطبيقات متجر "تطبيقات جوجل" ذكرته أنها "منصه R/GA هي منصة تسويق إلكتروني للربح والاستثمار عبر الإنترنت، منصة R/GA تم إنشائها في أمريكا عام 1977، وتم التعاقد مع الحكومه المصريه منذ شهر يناير 2024 وحتى شهر يناير 2029..".

وكان آخر تحديث لها عبر "آب ستور" بتاريخ 23 أكتوبر 2024، ذكرت المنصة كتبت منصة R/GA أنها "وكالة إعلانية معترف بها عالميًا تأسست عام 1977، وتشتهر بالتميز الإبداعي والخدمات الإعلانية الفعالة. وتغطي أعمال الشركة مراكز الأعمال الكبرى حول العالم، وتجمع المواهب المتنوعة من جميع أنحاء العالم".

المنصة عبر آب ستور، فيتو



وقالت: إن "تطبيق RGA يلتزم بتوفير فرص العمل عبر الإنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لك كسب الدخل بسهولة من خلال مهام بسيطة. سواء كنت تتطلع إلى زيادة دخلك في وقت فراغك أو تبحث عن ترتيبات عمل مرنة، فإن تطبيق RGA مثالي".

وقالت المنصة في مهامها: "أكمل المهام في أي وقت وفي أي مكان دون جدول زمني محدد. هناك مهام مختلفة متاحة كل يوم، والتي يسهل إكمالها. ضمان الدخل: يمكنك الحصول على أموال مقابل إنجاز المهام، ويتم دفع الأجور يوميًا. عملية السحب فعالة ولا تستغرق عادة أكثر من 72 ساعة. آمن وموثوق: يتعاون تطبيق RGA مع العديد من منصات الدفع الإلكترونية المعروفة... لضمان استلام العائدات بشكل آمن.

وقالت إدارة الفريق للمشاركين "قم بدعوة الأصدقاء للانضمام وإكمال المهام، ويمكنك الحصول على مكافآت إضافية وبناء فريقك الخاص والاستمتاع بمزايا إدارة الفريق. مهام متنوعة: توفر المنصة مجموعة غنية من المهام كل يوم، بما في ذلك مشاهدة الإعلانات وزيادة التعرض للمنتج ومشاركة المنتجات وغيرها، بدخل يومي يتراوح من 55 إلى 187.200 جنيه مصري".

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