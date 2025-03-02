الإثنين 03 مارس 2025
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أخبار مصر

رياح على القاهرة وشبورة على الطرق، حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية  من نشاط للرياح، غدا الإثنين، على مناطق من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

كما من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدًا، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا

دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، حالة الطقس ثاني أيام رمضان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الاثنين  ، حيث يستمر الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، وعلى الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية،  وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:13

 

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